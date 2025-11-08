मध्य प्रदेश में दिखेगा शीत लहर का अटैक; इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
संक्षेप: मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का प्रकोप देखे जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मध्य भारत के अलग-अलग हिस्सों में तापमान गिरने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग की मानें तो जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद है। हाल के दिनों में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर भी उत्तर पश्चिमी भारत पर पड़ रहा है। साथ ही पछुवा हवाएं भी ठंड बढ़ा रही है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में ठंड में बढ़ोतरी देखी जाएगी। यहां तक कि कई जिलों में शीत लहर का प्रकोप देखा जा सकता है।
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से लगभग लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत और आसपास के मध्य भारत में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 8 से 10 नवंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों में शीत लहर चलने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रीवा, सतना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे के दौरान सीहोर, रीवा, भोपाल, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का प्रकोप देखा गया। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ और गिरवर (शाजापुर) में दर्ज किया गया।