एमपी में सर्दी का सितम; 4°C के करीब तापमान, कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

संक्षेप:

एमपी में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल और शहडोल जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न हिस्सों में 2 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

Dec 07, 2025 05:29 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल और शहडोल जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। शाजापुर, नरिसंहपुर और बैतूल जिलों में शीतल दिन देखा गया। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दो दिन शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर और शाजापुर जिले के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने धार और नरसिंहपुर जिलों शीतल दिन का अनुमान है। मौसम विभाग ने 8 दिसंबर को भोपाल और शाजापुर जिले के कुछ हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

बीते 24 घंटे के दौरान इंदौर और उज्जैन डिवीजनों के जिलों में तापमान सामान्य से 3.3 से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर डिवीजनों के जिलों में तापमान सामान्य से 1.7 से 2.7 डिग्री सेल्सियस कम था। सूबे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) में दर्ज किया गया।

Weather
