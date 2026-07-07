दिन में हो जाएगी रात, आंधी-तूफान संग जोरदार बरसात; MP में 3 दिन कहां कैसा रहेगा मौसम

Madhya Pradesh Weather Update : मध्य प्रदेश में आंधी-तूफान और तेज हवाओं संग जोरदार बारिश आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है। आईएमडी ने आज बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के बाद से कई जिलों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जो अगले कुछ दिन और ऐसे ही चलता रहेगा। मौसम विभाग (आईएमडी) की मानें तो अगले तीन दिनों तक उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में मॉनसून सिस्टम के बहुत सक्रिय रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने मंगलवार को राज्य के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

आज कहां-कहां होगी बारिश टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मौसम विभाग ने 7 जुलाई को गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर और टीकमगढ़ समेत आसपास के और कई जिलों में घने बादल के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बुधवार को भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जोरदार बारिश का अनुमान है। इसके अलावा भिंड और दतिया में गुरुवार को भी बहुत भारी बारिश हो सकती है।

गुरुवार से कमजोर हो सकता है मॉनसून सिस्टम अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस दौरान शहर में कुछ जगहों पर तेज रफ्तार से हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। हालांकि, गुरुवार से मॉनसून सिस्टम के कमजोर होने की उम्मीद है, जिससे आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश का हो सकती है।

50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं भोपाल में सोमवार शाम को हुई बारिश से उमस से राहत मिली और शाम को तापमान में गिरावट देखी गई। हालांकि भोपाल में दिन के समय अधिकतम तापमान 33.4°C दर्ज किया गया, जो रविवार के मुकाबले 1.1°C ज्यादा था। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार तक पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और मध्य, पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाश में चमक और गरज के साथ ही 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं संग आंधी-तूफान की भी आशंका है।

मध्य प्रदेश के कई जिलों और आसपास के अन्य राज्यों में बीते कई दिन से हो रही जोरदार बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। वहीं सोमवार को उज्जैन में भारी बारिश के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से राम घाट के पास के मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गए।