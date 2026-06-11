Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

MP के इन 34 जिलों में होगी बारिश, तूफानी हवाओं का भी अलर्ट; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
Follow us on Google News
share

एमपी के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार, आज प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है।

MP के इन 34 जिलों में होगी बारिश, तूफानी हवाओं का भी अलर्ट; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून सक्रिय होने तक एमपी प्रीमॉनसून का असर बना रहेगा। आइए जानते हैं पूरे मध्यप प्रदेश के मौसम का हाल।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को जबलपुर समेत एमपी के 34 जिलों में बारिश होगी और 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को एमपी के दतिया, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले सप्ताह से मध्य प्रदेश में मॉनसून पहुंच सकता है। ऐसे में मॉनसून से पहले इस बारिश और तेज हवाओं को प्रीमॉनसून की स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है।

बारिश के बावजूद पड़ रही भीषण गर्मी

मध्य प्रदेश में एक ओर जहां तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बना रहा है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने बताया कि खजुराहो में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इस दौरान ग्वालियर में भी तापमान 43.1 डिग्री, जबलपुर में 40.5 डिग्री, भोपाल में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और इंदौर में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उतारे उम्मीदवार, मध्य प्रदेश में किसे मिला टिकट?

क्यों बदल रहा मौसम

मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम और ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी 13 जून को मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भजन में आजमाया हाथ, गाकर सुनाया 'बम-बम भोले'

आज इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को ग्वालियर के साथ ही जबलपुर, दतिया, मुरैना, बैतूल, हरदा, सतना, सीधी, सिवनी के साथ बालाघाट, मैहर, मऊगंज, दमोह, उमरिया, अनूपपुर, सागर, शहडोल और टीकमगढ़ में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है।

ये भी पढ़ें:MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भजन में आजमाया हाथ, गाकर सुनाया 'बम-बम भोले'
Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।