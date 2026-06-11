MP के इन 34 जिलों में होगी बारिश, तूफानी हवाओं का भी अलर्ट; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत
एमपी के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। आईएमडी से मिली जानकारी के अनुसार, आज प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है।
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 34 जिलों में मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी। मौसम विभाग ने बताया कि मॉनसून सक्रिय होने तक एमपी प्रीमॉनसून का असर बना रहेगा। आइए जानते हैं पूरे मध्यप प्रदेश के मौसम का हाल।
इन जिलों में होगी बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को जबलपुर समेत एमपी के 34 जिलों में बारिश होगी और 40-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार को एमपी के दतिया, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले सप्ताह से मध्य प्रदेश में मॉनसून पहुंच सकता है। ऐसे में मॉनसून से पहले इस बारिश और तेज हवाओं को प्रीमॉनसून की स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है।
बारिश के बावजूद पड़ रही भीषण गर्मी
मध्य प्रदेश में एक ओर जहां तेज बारिश और हवाओं का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर भीषण गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म स्थान बना रहा है। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने बताया कि खजुराहो में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इस दौरान ग्वालियर में भी तापमान 43.1 डिग्री, जबलपुर में 40.5 डिग्री, भोपाल में 40.4 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री और इंदौर में 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
क्यों बदल रहा मौसम
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सक्रिय प्री-मानसून सिस्टम और ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी 13 जून को मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल अंचल और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
आज इन जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट
मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को ग्वालियर के साथ ही जबलपुर, दतिया, मुरैना, बैतूल, हरदा, सतना, सीधी, सिवनी के साथ बालाघाट, मैहर, मऊगंज, दमोह, उमरिया, अनूपपुर, सागर, शहडोल और टीकमगढ़ में बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
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