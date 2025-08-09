कहीं बारिश तो कहीं उमस करेगी बेहाल, मध्य प्रदेश में आज कहां कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? जानें अपडेट

MP Weather Update: मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाये हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी मॉनसून और जोर पकड़ेगा।

मध्यप्रदेश में मॉनसून की चाल अब भी रंग दिखा रही है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गर्मी का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं भारी बारिश की संभावना है, जिससे मौसम सुहाना भी होगा और चुनौतीपूर्ण भी। तो आइए, जानते हैं आज के मौसम का हाल और मॉनसून की ताजा स्थिति।

जमकर बरसा है मॉनसून इस साल मध्यप्रदेश में मॉनसून ने उम्मीद से ज्यादा मेहरबानी बरसाई है। जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 59% अधिक बारिश दर्ज की गई है और अब तक 28 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि, 9 अगस्त को मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी दिख रही है। IMD के मुताबिक, प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन भारी बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। अगले कुछ दिनों में, खासकर 11 अगस्त से बारिश फिर जोर पकड़ सकती है।

शहर-दर-शहर मौसम का हाल भोपाल: राजधानी भोपाल में सुबह से आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो सकती है।

इंदौर: इंदौर में मौसम आज हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है।

ग्वालियर: ग्वालियर में आज बारिश की संभावना कम है, लेकिन चंबल क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।

जबलपुर: जबलपुर में आज IMD ने भारी बारिश की संभावना जताई है, खासकर पूर्वी मध्यप्रदेश में।

उज्जैन: उज्जैन में आज हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों में भी बारिश के आसार IMD के मुताबिक, ग्वालियर-चंबल, सागर, और रीवा संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, डिंडौरी, बालाघाट और पन्ना जिलों में 8-10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी है और बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना रहेगा।