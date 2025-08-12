Madhya Pradesh weather forecast imd Heavy Rains Monsoon Alert for today MP वालो सावधान! आज इन 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; पढ़िए मौसम का अपडेट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh weather forecast imd Heavy Rains Monsoon Alert for today

MP वालो सावधान! आज इन 11 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; पढ़िए मौसम का अपडेट

Madhya Pradesh Weather Update: मध्यप्रदेश में मॉनसून खूब बरस रहा है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 12 Aug 2025 09:20 AM
मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। इस साल राज्य में जमकर मॉनसून बरस रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 5 इंच तक पानी बरस सकता है। जानिए मध्यप्रदेश में आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आईएमडी की चेतावनी के अनुसार, मध्यप्रदेश के 11 जिलों में आज मंगलवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। जबलपुर, बालाघाट, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, शहडोल और अनूपपुर जैसे जिलों में गरजदार बादल मंडरा रहे हैं। विभाग का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में 115 मिमी (करीब 4.5 इंच) तक वर्षा हो सकती है, जो नदियों को उफान पर ला सकती है और कमजोर इलाकों में जलभराव का कारण बन सकती है। पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, लेकिन पश्चिमी मध्यप्रदेश जैसे इंदौर, उज्जैन और भोपाल में भी ठंडी हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक निम्न दाब क्षेत्र की वजह से हो रहा है, जो मॉनसून को और जोरदार बना रहा है।

जमकर बरस रहा है मॉनसून

मध्यप्रदेश में इस साल मॉनसून ने जून से ही अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जुलाई के अंत में थोड़ी सुस्ती आई। अब आईएमडी के अपडेट्स बताते हैं कि अगस्त का दूसरा सप्ताह मॉनसून की सक्रियता से भरा होगा। राज्य में अब तक औसत से 10-15% ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है और 11 से 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं मध्यप्रदेश को और गीला कर सकती हैं, जिससे पूरे महीने में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

शहरों में ट्रैफिक जाम

भारी बारिश से जबलपुर जैसे शहरों में सड़कें पानी से लबालब हो सकती हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती उफान पर आ सकती हैं। IMD ने सलाह दी है कि लोग ऊंचे इलाकों में रहें, यात्रा से बचें और बिजली गिरने से सतर्क रहें। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है और किसानों को सलाह है कि फसलों की सिंचाई पर नजर रखें।

Madhya Pradesh News Weather News
