MP वाले सावधान, आज इन 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; तीन दिन खूब बरसेगा मॉनसून
MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
मध्यप्रदेश में मॉनसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज 28 अगस्त 2025 को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और गरज-चमक का माहौल रहेगा। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जिससे कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है।
आज इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने आज खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में साढ़े सात इंच तक बारिश होने की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। खासकर बैतूल और छिंदवाड़ा में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जहां कुछ क्षेत्रों में 100 मिमी से अधिक वर्षा हुई। स्थानीय प्रशासन ने इन जिलों में सतर्कता बरतने और राहत कार्यों के लिए टीमें तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।
इन जिलों में भी होगी बारिश
प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सीधी, रीवा, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर और छतरपुर में आज हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है। भोपाल और इंदौर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में कमी आई है। ग्वालियर और छतरपुर में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि खरगोन और नरसिंहपुर में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया।
अगले तीन दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला
मौसम विभाग ने 29 अगस्त के लिए झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, 30 अगस्त को इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में भारी बारिश का अनुमान है। इन जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जिससे किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
मॉनसून में 27% अधिक बारिश
मध्यप्रदेश में इस साल मॉनसून ने औसत से 27% अधिक बारिश की है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 33% और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 21% अतिरिक्त वर्षा दर्ज की गई है। गुना, निवाड़ी, मंडला और टीकमगढ़ जैसे जिलों में 42-45 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। हालांकि, इंदौर और उज्जैन संभाग में बारिश का कोटा अभी भी सामान्य से कम है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगले कुछ दिनों तक मॉनसून को और सक्रिय रखेगा।