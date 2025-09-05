MP में जमकर बरस रहा मॉनसून, आज इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट; पढ़िए मौसम अपडेट

मौसम विभाग ने आज मध्यप्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बंगाल की खाड़ी से बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में अति भारी वर्षा होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश में मॉनसून की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज 5 सितंबर को मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां बादल गरज-चमक के साथ बरसने को तैयार हैं। भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से जबलपुर तक, मौसम का मिजाज उमस भरा रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में पानी की झड़ी लग सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसून ट्रफ की वजह से यह सिस्टम मजबूत हो रहा है, जो आने वाले दिनों में और ताकत पकड़ सकता है।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में पिछले 24 घंटों में भी अच्छी-खासी बारिश दर्ज की गई और आज गरज-चमक के साथ 100 मिमी से ज्यादा पानी गिर सकता है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी वहीं नीमच, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, राजगढ़, गुना, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में येलो अलर्ट है, जहां भारी बारिश के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चल सकती हैं। इंदौर में कल रिकॉर्ड 4.7 इंच बारिश हुई, और आज भी उमस भरे मौसम में बौछारें जारी रहेंगी। भोपाल में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जहां अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राज्य के बाकी जिलों, जैसे भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर में भी येलो अलर्ट जारी है।