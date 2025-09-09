Madhya Pradesh weather forecast heavy rain imd alert today Monsoon Fury MP वाले ध्यान दें! इन 15 जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Madhya Pradesh weather forecast heavy rain imd alert today Monsoon Fury

MP वाले ध्यान दें! इन 15 जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है, जिसके चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 15 जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 9 Sep 2025 07:39 AM
मध्यप्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज 9 सितंबर 2025 को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कहीं हल्की फुहारें तो कहीं मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

आज कैसा रहेगा मौसम?

आज मध्यप्रदेश में मौसम मिला-जुला रहेगा। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि चार मौसम सिस्टम के सक्रिय होने से पूर्वी मध्यप्रदेश में बादल छाए रहेंगे। भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में हल्की फुहारें मौसम को सुहाना बनाएंगी, लेकिन उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद कम है। तापमान की बात करें तो भोपाल में अधिकतम 29 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि जबलपुर में 25 डिग्री और इंदौर में 23.8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज होने की संभावना है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट शामिल हैं। खासकर 10 सितंबर से इन जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन क्षेत्रों में तेज हवाएं (14-16 किमी प्रति घंटे) और बिजली गिरने की भी आशंका है।

मॉनसून में बारिश का जोर बरकरार

इस साल मॉनसून ने मध्यप्रदेश में जमकर मेहरबानी दिखाई है। मौसम विभाग के अनुसार, 1 जून से 7 सितंबर तक प्रदेश में औसत से 25% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, यानी कुल 40.6 इंच पानी बरस चुका है। यह सामान्य 37 इंच के कोटे को पार कर चुका है। पूर्वी मध्यप्रदेश, खासकर रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों में बारिश ने अपना जोर दिखाया है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में भी अच्छी बरसात हुई है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून और सक्रिय हो सकता है।

कब विदाई लेगा मॉनसून?

मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉनसून इस बार सामान्य से अधिक समय तक सक्रिय रह सकता है। आमतौर पर सितंबर के अंत तक मॉनसून विदाई ले लेता है, लेकिन इस साल पश्चिमी राजस्थान और कच्छ से इसकी वापसी में देरी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने से बारिश का दौर और तेज हो सकता है। खासकर पूर्वी मध्यप्रदेश में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी।

