मध्यप्रदेश में आज भारी बारिश का तांडव, इन 9 जिलों में अलर्ट जारी; पढ़िए मौसम का अपडेट

Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

Madhya Pradesh Weather Update: मध्यप्रदेश के 9 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मॉनसून फिर जोर पकड़ रहा है। 22 अगस्त तक एमपी में बारिश का दौर जारी रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 19 Aug 2025 09:02 AM
मध्यप्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत 9 जिलों में भारि बारिश की संभावना जताई गई है। काले बादल डेरा डाल चुके हैं। अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम का यही मिजाज रहेगा। जानिए कहां कैसा मौसम रहेगा।

9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम समेत नौ जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, और बड़वानी जैसे जिले भी मूसलाधार बारिश की चपेट में रहेंगे। मौसम वैज्ञानिकों ने इन क्षेत्रों में वज्रपात और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) की भी आशंका जताई है।

मॉनसून पकड़ रहा जोर

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है, जो मध्यप्रदेश में मॉनसून की गतिविधियों को और तेज कर रहा है। एक ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर और मजबूत होगा। मौसम विभाग ने बताया कि यह सिस्टम 20 अगस्त तक और प्रभावी रहेगा, जिसके चलते बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांढुर्णा जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

22 अगस्त तक MP में बारिश का कहर

मौसम विभाग ने 21 और 22 अगस्त के लिए भी अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी और पूर्वी मध्यप्रदेश, खासकर सतना, रीवा, सीधी, उमरिया, और डिंडोरी जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। इन क्षेत्रों में जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है।

औसत से 30% ज्यादा बारिश

मध्यप्रदेश में इस साल मॉनसून ने जमकर मेहरबानी दिखाई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक प्रदेश में औसत से करीब 30% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 37% और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 25% अतिरिक्त बारिश हुई है। सागर, उमरिया, और छतरपुर जैसे जिलों में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां क्रमशः 33 इंच, 122.6 मिमी, और 64.2 मिमी बारिश दर्ज की गई।

