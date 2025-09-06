Madhya Pradesh weather forecast heavy rain alert imd for 12 Districts monsoon update मध्यप्रदेश में आज मॉनसून का तांडव, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मौसम अपडेट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्यप्रदेश में आज मॉनसून का तांडव, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; मौसम अपडेट

MP Weather update: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण, मौसम विभाग ने मध्यप्रदेश के 12 जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे राज्य में मानसून की गतिविधियां और तेज हो गई हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSat, 6 Sep 2025 09:44 AM
मध्यप्रदेश में मॉनसून एक बार फिर अपने पूरे रंग में है। मौसम विभाग (IMD) ने आज प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय मॉनसून ट्रफ की वजह से बारिश का यह दौर जोर पकड़ रहा है। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

12 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना और श्योपुर में अगले 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा) और वज्रपात की भी संभावना है। स्थानीय प्रशासन को जलभराव और यातायात व्यवधान से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है।

बाकी जिलों का हाल

इसके अलावा बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जैसे जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ग्वालियर और चंबल संभाग में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा, लेकिन बादल छाए रह सकते हैं।

मॉनसून का मध्यप्रदेश में जोरदार प्रदर्शन

इस साल मॉनसून ने मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक औसत से 30% अधिक बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्यप्रदेश में 37% और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 25% अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है। सितंबर का महीना, जो आमतौर पर मॉनसून का आखिरी चरण होता है, इस बार भी बारिश के साथ धमाकेदार शुरुआत कर रहा है।

कब तक जारी रहेगी बारिश?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक सक्रिय मॉनसून ट्रफ और दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश का यह सिलसिला 6 और 7 सितंबर तक जारी रह सकता है। खासकर पश्चिमी और दक्षिणी मध्यप्रदेश में बारिश का जोर ज्यादा रहेगा। 8 सितंबर के बाद मॉनसून की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन पूरी तरह शांत होने में अभी समय है। इस साल मध्यप्रदेश की औसत वार्षिक बारिश 37 इंच है, और अब तक 38.2 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से अधिक है।

