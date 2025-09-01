MP वाले सावधान! आज इन 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मॉनसून का प्रकोप जारी

MP Weather Updates: मध्यप्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे जलभराव और यातायात में रुकावट की आशंका है।

मध्यप्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में आज भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और सक्रिय मॉनसून ट्रफ के कारण बारिश का यह दौर आज अपने चरम पर रहेगा। जानिए आज कहां कैसा मौसम रहेगा।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग (IMD) ने मुरैना और श्योपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां अति भारी बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 115.6 मिमी से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और यातायात बाधित होने का खतरा है। तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा) और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है।

25 जिलों में येलो अलर्ट प्रदेश के 25 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, और पांढुर्णा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 64.5 से 115.5 मिमी तक बारिश हो सकती है, साथ ही गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है।

क्यों हो रही है इतनी बारिश? मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती परिसंचरण और मॉनसून ट्रफ की सक्रियता के कारण मध्यप्रदेश में बारिश का दौर तेज हो गया है। यह सिस्टम 1 सितंबर को अपने चरम पर है और अगले 24-48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद है। इस साल मॉनसून ने मध्यप्रदेश में औसत से 30% अधिक बारिश दी है, जिसमें पूर्वी मध्यप्रदेश में 37% और पश्चिमी मध्यप्रदेश में 25% अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है।