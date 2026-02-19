Hindustan Hindi News
अचानक बदला मध्य प्रदेश का मौसम, 20 जिलों में झमाझम बारिश; अगले 2 को लेकर बड़ा अपडेट

Feb 19, 2026 11:45 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। यहां 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में और बारिश होगी।

Madhya Pradesh Rainfall: मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। यहां के कई जिलों में बारिश और ओले का दौर चल रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है। बारिश की फुहारों और ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है।

फरवरी महीने में यह तीसरी बार है, जब अचानक प्रदेश का मौसम बदला और बारिश की फुहारें पड़ने लगीं। अचानक हुई बारिश ने तापमान में कमी ला दी है। रुक-रुक कर हो रही बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसलें लेट गई हैं। बारिश के साथ ही सबसे ज्यादा नुकसान ओले गिरने से हुआ है।

इन जिलों में हुई बारिश

लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश का तापमान गिरा है। एमपी के खजुराहो में सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस और पंचमढ़ी में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को भोपाल, बड़वानी, आगर-मालवा, सीहोर, शिवपुरी, उज्जैन, धार, दतिया, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, मुरैना, शाजापुर और छतरपुर में बारिश दर्ज की गई है।

कैसा रहेगा अगले 2 दिन का मौसम

मौसम विभाग ने 20 फरवरी को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, तीनों संभाग के 8 जिलों में बारिश की संभावना है। बारिश के साथ ही यहां बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके बाद 21 फरवरी को मध्य प्रदेश का मौसम साफ रहेगा। इस दौरान किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई गई है।

मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलें गिर गई हैं। गेहूं की फसलें गिर जाने के कारण दाने कमजोर हुए हैं। दाने कमजोर होने की वजह से पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है।

Madhya Pradesh News
