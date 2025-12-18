Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh weather and mp mausam forecast yellow alert for cold wave and fog
एमपी में कोल्ड वेव के साथ कोहरे का डबल अटैक, इन जिलों में येलो अलर्ट

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक देखा जा रहा है। सूबे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे के साथ कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। 

Dec 18, 2025 02:51 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ ही घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के दौरान उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जबकि 19 और 20 दिसंबर को पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में सुबह के वक्त घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, सिहोर, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में सीजन के हिसाब से सामान्य रहेगा।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही एमपी के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो कल भी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियां देखी जा सकती हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और शाजापुर जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखा गया। भोपाल संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा तो इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में यह सामान्य से 2.9 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम देखा गया।

मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की मानें तो 48 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कोहरे के साथ शीतलहर का डबल अटैक देखा जाएगा।

