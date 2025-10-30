मोंथा तूफान ने घुमाया MP के मौसम का माथा, 12 जिलों में बारिश का अलर्ट

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश के 12 जिलों-सतना,रीवा,मऊगंज,सीधी,सिंगरौली,मैहर,उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी,मंडला और बालाघाट में ढाई से साढ़े चार इंच तक बारिश होने की संभावना है।

अरब सागर में बने डिप्रेशन,बंगाल की खाड़ी में गहरे अवदाब और उत्तर भारत में सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मध्यप्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। इन तीनों सिस्टम का असर प्रदेशभर में देखा जा रहा है। गुरुवार सुबह निवाड़ी और टीकमगढ़ में तेज बारिश हुई, जबकि रायसेन में घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चलीं। बुधवार को भी कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। भोपाल,इंदौर और उज्जैन में हवा की रफ्तार तेज रहने से दिन का तापमान गिर गया। उज्जैन में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी और दक्षिणी मध्यप्रदेश के 12 जिलों-सतना,रीवा,मऊगंज,सीधी,सिंगरौली,मैहर,उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी,मंडला और बालाघाट में ढाई से साढ़े चार इंच तक बारिश होने की संभावना है। वहीं खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम,बैतूल,नरसिंहपुर,छिंदवाड़ा,पांढुर्णा,सिवनी,जबलपुर,कटनी और पन्ना में हल्की बारिश,गरज-चमक और आंधी का असर बना रहेगा।

अरब सागर से उठे 'मोंथा' तूफान का असर भी प्रदेश में देखा जा रहा है। कई शहरों में हवा की रफ्तार बढ़ने से ठंडक का असर महसूस किया जा रहा है। बुधवार को प्रदेश के 20 शहरों में दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। भोपाल में अधिकतम तापमान 25.2, इंदौर में 25.1, उज्जैन में 23, जबलपुर में 28.8 और ग्वालियर में 24.6 डिग्री रहा।