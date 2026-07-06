वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना एमपी, किन्हें जिम्मेदारी?
एमपी सरकार ने नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही एमपी हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में जगह देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें दो हिन्दू सदस्यों को शामिल किया गया है। इस पहल के साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिन्दू सदस्यों शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस दस सदस्यीय वक्फ बोर्ड की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार दो हिन्दू सदस्यों को शामिल किया गया है। इस पुनर्गठन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
हिन्दू सदस्यों को दी गई जगह
अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। इसमें 2 हिन्दू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को शामिल किया गया। इस तरह वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत गठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिन्दू सदस्यों को भी जगह दी गई है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य
सनवर पटेल को इस 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह नये अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) की धारा-13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार, वक्फ बोर्ड का गठन किया है।
क्या करता है वक्फ बोर्ड?
बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनके उपयोग और आय की निगरानी करना है। यही नहीं यह वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से सुरक्षा देना और धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है।
एमपी की मिसाइलें दुश्मनों को करेंगी ढेर
इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि अब एमपी के शिवपुरी में बनी मिसाइलें दुश्मनों को ढेर करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में अडाणी समूह की ओर से लगाए जा रहे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण संयंत्रों का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। यह यूनिट अदाणी समूह की सहायक कंपनी 'अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' लगा रही है। इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस यूनिट से करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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