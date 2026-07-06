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वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना एमपी, किन्हें जिम्मेदारी?

Krishna Bihari Singh भाषा, भोपाल
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एमपी सरकार ने नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही एमपी हिंदू सदस्यों को वक्फ बोर्ड में जगह देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने वाला पहला राज्य बना एमपी, किन्हें जिम्मेदारी?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें दो हिन्दू सदस्यों को शामिल किया गया है। इस पहल के साथ ही मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिन्दू सदस्यों शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस दस सदस्यीय वक्फ बोर्ड की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार दो हिन्दू सदस्यों को शामिल किया गया है। इस पुनर्गठन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

हिन्दू सदस्यों को दी गई जगह

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राज्य में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया। इसमें 2 हिन्दू सदस्यों मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को शामिल किया गया। इस तरह वक्फ (संशोधन) अधिनियम-2025 के तहत गठित मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड देश का पहला ऐसा राज्य स्तरीय वक्फ बोर्ड है, जिसमें हिन्दू सदस्यों को भी जगह दी गई है। इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य

सनवर पटेल को इस 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। इस तरह नये अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य शासन ने वक्फ अधिनियम-1995 (संशोधित-2025) की धारा-13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा-14 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार, वक्फ बोर्ड का गठन किया है।

क्या करता है वक्फ बोर्ड?

बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य कार्य वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना, उनके उपयोग और आय की निगरानी करना है। यही नहीं यह वक्फ संपत्तियों को अवैध कब्जों से सुरक्षा देना और धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना है।

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एमपी की मिसाइलें दुश्मनों को करेंगी ढेर

इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को कहा कि अब एमपी के शिवपुरी में बनी मिसाइलें दुश्मनों को ढेर करेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में अडाणी समूह की ओर से लगाए जा रहे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण संयंत्रों का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। यह यूनिट अदाणी समूह की सहायक कंपनी 'अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस' लगा रही है। इस पर लगभग 2,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस यूनिट से करीब 5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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