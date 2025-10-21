Hindustan Hindi News
वायरल होने ऐसी सनक; स्कूटी से दनादन दागे पटाखे, चलती कार से ताबड़तोड़ आतिशबाजी- VIDEO

संक्षेप: एमपी के मंदसौर से चलती कार की छत से दनादन पटाखे दागने और शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र से चलती मोटरसाइकिलों से आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस ने एक मामले में कार्रवाई कर दी है लेकिन दूसरे मामले में एक्शन होना बाकी है। 

Tue, 21 Oct 2025 09:35 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश में दिवाली की रात अलग-अलग जगहों से चलते वाहनों से खतरनाक स्टंटबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। मंदसौर ओर शाजापुर के दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने के लिए चेतावनी दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चलते वाहनों से स्टंटबाजों की ओर से खतरनाक ढंग से पटाखे जलाए जा रहे हैं।

एमपी में पहला मामला मंदसौर जिले के पिपलियामंडी हाईवे पर लापरवाह कार चालक ने यातायात के नियम को ताक पर रख कार की छत पर जान जोखिम में डालकर पटाखे जलाए ओर इसके साथ ही दूसरा शख्स विडीयो बनाते दूसरे गेट से वुडओ बनते नजर आ रहा है। विडीयो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई ओर कार को जप्त कर चालक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।

एक घटना मंदसौर के पिपलिया मंडी से सामने आई है। इसमें मनासा रोड पर चलती कार की छत पर युवकों ने पटाखे फोड़े। एक युवक ने चलती कार का गेट खोला फिर स्काई शॉट छत पर रख कर आग लगा दी। दूसरा युवक गाड़ी ड्राइव करता रहा। कार के पीछे चल रही बाइक पर बैठे युवकों ने इसका वीडियो बनाया। वायरल वीडियो में कार की छत पर पटाखा रखने वाला शख्स भी खिड़की से लटककर वीडियो बनाता दिख रहा है।

पिपलिया मंडी चौकी के प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि देर रात कार ड्राइवर प्रवीण को पकड़ लिया गया। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132(2) और 184 के तहत कार्रवाई करते हुए 1500 रुपए का चालान बनाया गया। मंदसोर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने के बाद सभी थानों को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी घटना शाजापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाट मैदान क्षेत्र स्थित महूपुरा चिलर नदी के पास की है। यहां दो चलती मोटरसाइकिलों से पटाखे दागने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 बाइक पर 6 युवक दिख रहे हैं। इनमें से एक बाइक पर बीच में बैठे शख्स के हाथ में पटाखों का बॉक्स है। वह उसे कंधों से ऊपर उठाए हुए है। बॉक्स से फूटकर पटाखे आसमान की तरफ जाते दिख रहे हैं। वीडियो में युवक बाइक पर स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। युवकों की पहचान की जा रही है। पहचान होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के मौके पर ऐसे खतरनाक स्टंट और पटाखों के साथ लापरवाही भरे कार्य न करें।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
