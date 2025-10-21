वायरल होने ऐसी सनक; स्कूटी से दनादन दागे पटाखे, चलती कार से ताबड़तोड़ आतिशबाजी- VIDEO

संक्षेप: एमपी के मंदसौर से चलती कार की छत से दनादन पटाखे दागने और शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र से चलती मोटरसाइकिलों से आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुए हैं। पुलिस ने एक मामले में कार्रवाई कर दी है लेकिन दूसरे मामले में एक्शन होना बाकी है।

मध्य प्रदेश में दिवाली की रात अलग-अलग जगहों से चलते वाहनों से खतरनाक स्टंटबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। मंदसौर ओर शाजापुर के दो वीडियो सामने आए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों को भविष्य में इस तरह की हरकत नहीं करने के लिए चेतावनी दी है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चलते वाहनों से स्टंटबाजों की ओर से खतरनाक ढंग से पटाखे जलाए जा रहे हैं।

एमपी में पहला मामला मंदसौर जिले के पिपलियामंडी हाईवे पर लापरवाह कार चालक ने यातायात के नियम को ताक पर रख कार की छत पर जान जोखिम में डालकर पटाखे जलाए ओर इसके साथ ही दूसरा शख्स विडीयो बनाते दूसरे गेट से वुडओ बनते नजर आ रहा है। विडीयो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई ओर कार को जप्त कर चालक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।

एक घटना मंदसौर के पिपलिया मंडी से सामने आई है। इसमें मनासा रोड पर चलती कार की छत पर युवकों ने पटाखे फोड़े। एक युवक ने चलती कार का गेट खोला फिर स्काई शॉट छत पर रख कर आग लगा दी। दूसरा युवक गाड़ी ड्राइव करता रहा। कार के पीछे चल रही बाइक पर बैठे युवकों ने इसका वीडियो बनाया। वायरल वीडियो में कार की छत पर पटाखा रखने वाला शख्स भी खिड़की से लटककर वीडियो बनाता दिख रहा है।

पिपलिया मंडी चौकी के प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि देर रात कार ड्राइवर प्रवीण को पकड़ लिया गया। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132(2) और 184 के तहत कार्रवाई करते हुए 1500 रुपए का चालान बनाया गया। मंदसोर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने के बाद सभी थानों को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी घटना शाजापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के हाट मैदान क्षेत्र स्थित महूपुरा चिलर नदी के पास की है। यहां दो चलती मोटरसाइकिलों से पटाखे दागने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 बाइक पर 6 युवक दिख रहे हैं। इनमें से एक बाइक पर बीच में बैठे शख्स के हाथ में पटाखों का बॉक्स है। वह उसे कंधों से ऊपर उठाए हुए है। बॉक्स से फूटकर पटाखे आसमान की तरफ जाते दिख रहे हैं। वीडियो में युवक बाइक पर स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं।