Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh Ujjain Mahakal Chowk demolition drive on an illegal structure
उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर गरजा बुलडोजर, नगर निगम की कार्रवाई

उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर गरजा बुलडोजर, नगर निगम की कार्रवाई

संक्षेप:

नगर निगम ने जिस बिल्डिंग पर ये एक्शन लिया है उसका निर्माण कार्य जारी था। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी प्रकार के कोई विरोध प्रदर्शन की फिलहाल कोई जानकारी नहीं।

Jan 05, 2026 10:48 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल चौक पर सोमवार सुबह नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम ने महाकाल चौक के पास एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन लिया। जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर चार मंजिला अवैध निर्माण को हटाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नगर निगम ने जिस बिल्डिंग पर ये एक्शन लिया है उसका निर्माण कार्य जारी था। भवन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि, 'मालिक को यहां निर्माण न करने की चेतावनी दी गई थी। वे अदालत गए और उन्हें कोई राहत नहीं मिली, फिर भी उन्होंने निर्माण नहीं रोका इसलिए नगर निगम ने पुलिस प्रशासन की मदद से ये कार्रवाई की है।'

बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी प्रकार के कोई विरोध प्रदर्शन की फिलहाल कोई जानकारी नहीं। मालूम हो कि उज्जैन में एक बार फिर मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा है। बीते साल भी कई जगहों पर अवैध निर्माण को इसी तरह से हटाया गया था।

मोहन यादव की सरकार ने ताजा कार्रवाई से नए साल पर भी ये साफ कर दिया है कि वे अवैध निर्माण पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। बीते साल अगस्त में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर चल रही चिकन-मटन की एक अवैध दुकान को भी बुलडोजर एक्शन का सामना करना पड़ा था। वहीं महाकालेश्वर मंदिर के विस्तार के चलते पास में मौजूद एक कॉलोनी में भी बुलडोजर एक्शन लिए गए थे।

ये भी पढ़ें:इंदौर के बाद उज्जैन में दूषित पानी की शिकायत, 265 परिवारों के स्वास्थ्य पर खतरा
ये भी पढ़ें:ठंडा पड़ चुका था शरीर, थम गई थीं धड़कनें, फांसी लगाए युवक की पुलिस ने बचाई जान

प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण पर सख्ती देखने को मिली है। ऐसी संपत्तियों पर भी सख्ती से निपटा जा रहा है जिन्हें राजस्व विभाग और नगर निगम ने कई नोटिस जारी किए मगर अनेदखा कर दिया गया।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mohan Yadav
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|