क्लास में लड़कियों को दिखाता था पोर्न; MP में पकड़ा गया सरकारी टीचर

संक्षेप: मध्यप्रदेश के भिंड जिले में स्थित एक सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया गया है जो क्लास में लड़कियों को पोर्न दिखाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। तीन लड़कियों ने की थी पुलिस से शिकायत।

मध्यप्रदेश के भिंड जिले में स्थित एक सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया गया है जो क्लास में लड़कियों को पोर्न दिखाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करता था। जिले के देहात थाना क्षेत्र के बीटीआई रोड़ पर स्थित एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय की तीन लड़कियों ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश शाक्य ने बताया कि शहर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला शिक्षक रामेंद्र सिंह कुशवाह पर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वह कक्षा में पढ़ाने के दौरान उन्हें मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो दिखाता है और आपत्तिजनक हरकतें करता है। उन्होंने बताया कि जब छात्राओं ने घर पर शिकायत करने की बात कही तो शिक्षक ने उन्हें धमकाया, जिससे वे स्कूल आने से डरने लगीं।

शाक्य ने बताया कि जब छात्राएं स्कूल जाने में हिचकिचाने लगीं तो परिजनों को संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि परिजनों ने प्राचार्य से शिकायत की लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होती देख वे छात्राओं को लेकर सीधे देहात थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।