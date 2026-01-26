Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh student upset by his father scolding committed suicide by lying in front of a goods train
MP में पिता की डांट से नाराज 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या, मालगाड़ी के आगे लेटकर दी जान

MP में पिता की डांट से नाराज 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या, मालगाड़ी के आगे लेटकर दी जान

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया।

Jan 26, 2026 07:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। पढ़ाई को लेकर पिता की डांट से आहत एक 12वीं कक्षा के छात्र ने अपनी जान लेली। किशोर ने मालगाड़ी के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। मनिहारी गांव निवासी सन्नी गौड़ बैसवार, जो 12वीं कक्षा का छात्र था। सुबह घर पर पढ़ाई को लेकर पिता की फटकार से नाराज हो गया। परिजनों के अनुसार, डांट के बाद वह बिना कुछ बताए घर से निकल गया। किसी को यह अंदेशा नहीं था कि वह ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा। घर से निकलने के बाद सन्नी सीधे बरगवां रेलवे स्टेशन पहुंचा, कुछ देर तक वह ट्रैक के आसपास टहलता रहा, फिर अचानक मालगाड़ी के सामने ट्रैक पर लेट गया।

तेज रफ्तार मालगाड़ी को रुकने का मौका नहीं मिला और छात्र उसके नीचे आ गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि उसका शरीर पेट के हिस्से से दो टुकड़ों में कट गया, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और मोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक पर बिखरे शव के अवशेषों को समेटकर शव को कब्जे में लिया गया, और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

घटना की जानकारी लगने के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है, परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और पारिवारिक तनाव किस हद तक घातक साबित हो सकता है। एक छोटी सी डांट ने एक छात्र की जान ले ली, और एक परिवार को हमेशा के लिए गहरे शोक में डुबो दिया।

सिंगरौली से सादाब सिद्दीकी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|