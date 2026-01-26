MP में पिता की डांट से नाराज 12वीं के छात्र ने की आत्महत्या, मालगाड़ी के आगे लेटकर दी जान

संक्षेप: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां रेलवे स्टेशन के पास सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। पढ़ाई को लेकर पिता की डांट से आहत एक 12वीं कक्षा के छात्र ने अपनी जान लेली। किशोर ने मालगाड़ी के आगे लेटकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया।

घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। मनिहारी गांव निवासी सन्नी गौड़ बैसवार, जो 12वीं कक्षा का छात्र था। सुबह घर पर पढ़ाई को लेकर पिता की फटकार से नाराज हो गया। परिजनों के अनुसार, डांट के बाद वह बिना कुछ बताए घर से निकल गया। किसी को यह अंदेशा नहीं था कि वह ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा। घर से निकलने के बाद सन्नी सीधे बरगवां रेलवे स्टेशन पहुंचा, कुछ देर तक वह ट्रैक के आसपास टहलता रहा, फिर अचानक मालगाड़ी के सामने ट्रैक पर लेट गया।

तेज रफ्तार मालगाड़ी को रुकने का मौका नहीं मिला और छात्र उसके नीचे आ गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि उसका शरीर पेट के हिस्से से दो टुकड़ों में कट गया, और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपी और मोरवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक पर बिखरे शव के अवशेषों को समेटकर शव को कब्जे में लिया गया, और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

घटना की जानकारी लगने के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल गमगीन हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरु कर दी है, परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यह घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव और पारिवारिक तनाव किस हद तक घातक साबित हो सकता है। एक छोटी सी डांट ने एक छात्र की जान ले ली, और एक परिवार को हमेशा के लिए गहरे शोक में डुबो दिया।