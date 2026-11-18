13 नवंबर की शाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक होटल पहुंचे थे। वायरल फुटेज में एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली टीआई सतीश तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। होटल संचालक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वहां ठहरे कपल को धमकाया

Seoni Hotel Viral Video : मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस अधिकारियों की एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो के में देखा जा सकता है कि, पुलिसवाले होटल में एक कपल को धमका रहे हैं। वहीं इन आरोपी पुलिसवालों पर मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त एक्शन हुआ है। सिवनी टीआई सतीश तिवारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मामले में में सभी की भूमिका की जांच अभी जारी है। इस कार्रवाई की जानकारी खुद जबलपुर पुलिस जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (DIG) प्रमोद कुमार वर्मा ने दी।

सीएम मोहन यादव ने लिया एक्शन इस मामले में खुद सीएम मोहन यादव ने भी ट्वीट किया। अपने पोस्ट में उन्होंने ये लिखा कि, सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर ASP, SDOP सहित 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

वायरल हो रहा था वीडियो जानकारी के मुताबिक, 13 नवंबर की शाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक होटल पहुंचे थे। वायरल फुटेज में एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली टीआई सतीश तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। होटल संचालक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वहां ठहरे कपल को धमकाया और उनके बैग में गांजा रखकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी।

सरकार ने लिया ये एक्शन बता दें कि, वायरल वीडियो वीडियो में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होटल के कर्मचारियों से एक युवक के होटल पहुंचने के बाद उसके सामान में गांजा रखने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए DIG प्रमोद कुमार वर्मा ने बताया कि, यह वीडियो मंगलवार को पुलिस के संज्ञान में आया था। वीडियो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उनकी टीम, सिवनी के थाना प्रभारी चंचलेश मरकाम और अन्य पुलिसकर्मी एक युवक और युवती से गलत तरीके से बात करते और उनके सामान में गांजा रखने की धमकी देते नजर आ रहे हैं।