Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh school demolished by bulldozer over illegal madarsa allegation
MP में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बताकर ढहा दिया मदरसा; कार्रवाई पर हंगामा

MP में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बताकर ढहा दिया मदरसा; कार्रवाई पर हंगामा

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के बैतूल में अपने निजी खर्चे पर बन रही स्कूल पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई में बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और टिन शेड भी तोड़ दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई पर अब इलाके में आक्रोश फैल गया है।

Jan 14, 2026 02:36 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, बैतूल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के बीच बैतूल जिले के एक दूरदराज गांव में निजी स्कूल की इमारत गिराए जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि बिना ठोस जांच के ‘अवैध मदरसा’ की अफवाहों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, जिससे गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक स्थित ढाबा गांव का है। यहां के निवासी अब्दुल नईम अपने निजी खर्च पर करीब 20 लाख रुपये लगाकर एक छोटा स्कूल बना रहे थे। गांव की आबादी लगभग दो हजार है, जिसमें सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार रहते हैं। नईम का कहना है कि वह नर्सरी से कक्षा 8 तक का स्कूल खोलना चाहते थे, न कि कोई मदरसा। बताया गया कि तीन दिन पहले गांव में अफवाह फैली कि यहां ‘अवैध मदरसा’ चलाया जा रहा है। जबकि इमारत का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था और किसी तरह की कक्षाएं शुरू नहीं हुई थीं।

11 जनवरी को ग्राम पंचायत ने बिना अनुमति निर्माण का हवाला देते हुए नईम को भवन गिराने का नोटिस जारी कर दिया। नईम का कहना है कि जब वह पंचायत कार्यालय पहुंचे तो उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया और बाद में आने को कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल खोलने के लिए आवेदन कर चुके थे और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे।

गांव में विरोध बढ़ने के बाद पंचायत ने 12 जनवरी को आनन-फानन में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया। सरपंच ने भी बाद में स्वीकार किया कि गांव में किसी मदरसे को लेकर कोई शिकायत नहीं थी और अनुमति दी जा चुकी थी। इसके बावजूद 13 जनवरी को, जब ग्रामीण कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय गए हुए थे, प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर गांव पहुंची और स्कूल की इमारत का एक हिस्सा और सामने बना शेड ढहा दिया।

यह कार्रवाई भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी की मौजूदगी में हुई। मौके पर भारी पुलिस और राजस्व अमला तैनात था। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अवैध और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में तनाव फैल गया। कई ग्रामीणों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया।

ये भी पढ़ें:मध्य प्रदेश के बैतूल में भगवा झंडों को जलाने पर तनाव, तौफीक और मुशर्रफ अरेस्ट

इस मामले पर बात करते हुए अब्दुल नईम ने कहा कि मैं मदरसा नहीं, स्कूल खोलना चाहता था। मैंने एमपी बोर्ड में आवेदन किया है। गांव में सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार हैं, अगर मदरसा खोलता भी तो बच्चों को पढ़ाता किसे? अगर कोई जुर्माना है तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इमारत न गिराई जाए।

ग्रामीणों ने भी नईम का समर्थन किया। जय आदिवासी युवा शक्ति से जुड़े सोनू पांसे ने कहा कि गांव में किसी तरह की धार्मिक गतिविधि नहीं हो रही थी। बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव की सहमति से स्कूल बनाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने झूठी अफवाह फैलाकर प्रशासन को गुमराह किया। वहीं, जिला प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा है। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि निर्माण को लेकर शिकायत मिली थी। अवैध निर्माण के मामलों में किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती और कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|