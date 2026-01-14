MP में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अवैध बताकर ढहा दिया मदरसा; कार्रवाई पर हंगामा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के बैतूल में अपने निजी खर्चे पर बन रही स्कूल पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई में बिल्डिंग का कुछ हिस्सा तोड़ा गया और टिन शेड भी तोड़ दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई पर अब इलाके में आक्रोश फैल गया है।

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति के बीच बैतूल जिले के एक दूरदराज गांव में निजी स्कूल की इमारत गिराए जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। आरोप है कि बिना ठोस जांच के ‘अवैध मदरसा’ की अफवाहों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी, जिससे गांव में तनाव और आक्रोश फैल गया है।

मामला बैतूल जिले के भैंसदेही ब्लॉक स्थित ढाबा गांव का है। यहां के निवासी अब्दुल नईम अपने निजी खर्च पर करीब 20 लाख रुपये लगाकर एक छोटा स्कूल बना रहे थे। गांव की आबादी लगभग दो हजार है, जिसमें सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार रहते हैं। नईम का कहना है कि वह नर्सरी से कक्षा 8 तक का स्कूल खोलना चाहते थे, न कि कोई मदरसा। बताया गया कि तीन दिन पहले गांव में अफवाह फैली कि यहां ‘अवैध मदरसा’ चलाया जा रहा है। जबकि इमारत का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था और किसी तरह की कक्षाएं शुरू नहीं हुई थीं।

11 जनवरी को ग्राम पंचायत ने बिना अनुमति निर्माण का हवाला देते हुए नईम को भवन गिराने का नोटिस जारी कर दिया। नईम का कहना है कि जब वह पंचायत कार्यालय पहुंचे तो उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया और बाद में आने को कहा गया। उन्होंने यह भी बताया कि 30 दिसंबर को ही स्कूल शिक्षा विभाग में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल खोलने के लिए आवेदन कर चुके थे और जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे।

गांव में विरोध बढ़ने के बाद पंचायत ने 12 जनवरी को आनन-फानन में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया। सरपंच ने भी बाद में स्वीकार किया कि गांव में किसी मदरसे को लेकर कोई शिकायत नहीं थी और अनुमति दी जा चुकी थी। इसके बावजूद 13 जनवरी को, जब ग्रामीण कलेक्टर से मिलने जिला मुख्यालय गए हुए थे, प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर गांव पहुंची और स्कूल की इमारत का एक हिस्सा और सामने बना शेड ढहा दिया।

यह कार्रवाई भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी की मौजूदगी में हुई। मौके पर भारी पुलिस और राजस्व अमला तैनात था। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अवैध और अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में तनाव फैल गया। कई ग्रामीणों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया।

इस मामले पर बात करते हुए अब्दुल नईम ने कहा कि मैं मदरसा नहीं, स्कूल खोलना चाहता था। मैंने एमपी बोर्ड में आवेदन किया है। गांव में सिर्फ तीन मुस्लिम परिवार हैं, अगर मदरसा खोलता भी तो बच्चों को पढ़ाता किसे? अगर कोई जुर्माना है तो मैं देने को तैयार हूं, लेकिन इमारत न गिराई जाए।