Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सतनाSun, 17 Aug 2025 04:39 PM
शर्मनाक! मरीज को नहीं मिला ड्रिप स्टैंड, 72 साल की दादी आधे घंटे बोतल थामे खड़ी रहीं

मध्यप्रदेश में सतना जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, सरदार वल्लभभाई पटेल जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहां मैहर में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक को जब इलाज के लिए लाया गया तो उसे ड्रिप चढ़ाने के लिए एक स्टैंड तक नसीब नहीं हुआ है। मजबूरी में घायल की 72 वर्षीय बुजुर्ग दादी को करीब आधे घंटे तक हाथ में ड्रिप की बोतल पकड़कर खड़े रहना पड़ा है।

दरअसल यह घटना शनिवार को हुई है। मैहर निवासी 35 वर्षीय अश्वनी मिश्रा को एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने मरीज को तत्काल ड्रिप लगाने के लिए कहा, लेकिन वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने ड्रिप स्टैंड की व्यवस्था नहीं की थी। इसके बाद जो हुआ वह अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मरीज की बुजुर्ग दादी को ही ड्रिप की बोतल हाथ में थमा दी गई और वह करीब 30 मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ी होकर बोतल पकड़े रहीं, ताकि उनके पोते का इलाज हो सके। इस दौरान अस्पताल का स्टाफ मूकदर्शक बना रहा और किसी ने भी उनकी मदद करने या स्टैंड की व्यवस्था करने की जहमत नहीं उठाई है।

सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में ड्रिप स्टैंड की कमी नहीं है, लेकिन स्टाफ की घोर लापरवाही और असंवेदनशीलता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब जिला अस्पताल की ऐसी बदइंतजामी सामने आई हो। इससे पहले भी मरीजों को स्ट्रेचर और बेड न मिलने की शिकायतें आम रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जिला मुख्यालय के मुख्य अस्पताल का यह हाल है, तो ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति कैसी होगी। रोजाना सैकड़ों मरीजों का इलाज करने वाले इस अस्पताल में इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोल रही हैं।

