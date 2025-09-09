madhya pradesh sagar man declared dead gets up शव उठाने आई पुलिस के सामने खड़ी हो गया 'मुर्दा', बोला- साहब! मैं जिंदा हूं, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
शव उठाने आई पुलिस के सामने खड़ी हो गया 'मुर्दा', बोला- साहब! मैं जिंदा हूं

मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स को गांव वाले और पुलिस 6 घंटे तक मरा हुआ मानते रहे, लेकिन जब पुलिस शव को उठाने वाली थी, तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बताया कि वह जिंदा है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सागरTue, 9 Sep 2025 06:20 AM
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक शख्स, जिसे गांव वाले और पुलिस छह घंटे से मरा हुआ मान रहे थे, अचानक उठ खड़ा हुआ और बोल पड़ा, 'साहब, मैं जिंदा हूं!' इस हैरान करने वाली घटना ने सबके होश उड़ा दिए।

सड़क किनारे 'लाश' और जमा हुआ मेला

दरअसल, यह अजीबोगरीब मामला सागर के खुरई ग्रामीण थाना क्षेत्र में धनोरा और बांखिरिया गांवों के बीच की सड़क पर हुआ। दोपहर में पुलिस को खबर मिली कि सड़क किनारे कीचड़ में एक शख्स औंधे मुंह पड़ा है। गांव वालों ने उसे घंटों तक हिलते-डुलते न देखकर मृत मान लिया और पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी हुकुम सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालात देखकर उन्होंने शव वाहन तक बुला लिया। आसपास के गांव वालों की भीड़ भी जमा हो गई, जो इस 'लाश' को देखने के लिए उत्सुक थी। पुलिस ने अपनी जांच-पड़ताल पूरी की और जैसे ही शव को उठाने की बारी आई, तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए।

अचानक खड़ा हो गया मुर्दा

जब पुलिस और कुछ गांव वाले शव को उठाने के लिए झुके, तभी उस 'लाश' में हरकत हुई। पहले हल्का-सा हिलना, फिर धीरे-धीरे वह शख्स खड़ा हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, 'साहब, मैं जिंदा हूं!' यह सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कुछ ने तो अपनी आंखें मलना शुरू कर दिया, जैसे कोई सपना देख रहे हों। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, मानो कोई भूत सामने आ गया हो।

नशे में धुत था शख्स

जब पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की, तो सारा माजरा साफ हुआ। पता चला कि वह शख्स नशे में चूर था। वो सड़क किनारे रुका था, लेकिन नशे की हालत में संतुलन खो बैठा और कीचड़ में धड़ाम से गिर पड़ा। नशा इतना गहरा था कि वह घंटों तक हिल भी नहीं सका। उसकी मोटरसाइकिल भी पास में खड़ी मिली।

