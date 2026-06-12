रीवा में बालू लदे डंफर ने ऑटो को मारी टक्कर, तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत; हंसते-खेलते गए थे घूमने
तीन हंसते-खेलते घूमने गए थे मगर जब वापस लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार डंफर ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। इस दौरान तीनों ही दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा।
रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया स्थित बोरी फैक्ट्री के सामने गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बालू से लदे एक तेज रफ्तार डम्फर ने, एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक आपस में दोस्त थे, जो एक दोस्त की मौसी के घर घूमने गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हो गया
गुरुवार की रात गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डम्फर ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, मौके पर चीख पुकार मच गई, इस हादसे में ऑटो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बहुरी बांध निवासी हरिशंकर चतुर्वेदी, बहुरी बांध निवासी आशीष उपाध्याय और भटलो निवासी शैलेंद्र तिवारी के रूप में हुई है।
पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए शव
बताया जा रहा है कि मृतक हरिशंकर अपने दो दोस्तों को लेकर मौसी के घर गया था, वहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को ऑटो से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, और ऑटो चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, घटना के बाद मृतकों के गांव में मातम पसर गया।
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