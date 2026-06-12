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रीवा में बालू लदे डंफर ने ऑटो को मारी टक्कर, तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत; हंसते-खेलते गए थे घूमने

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
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तीन हंसते-खेलते घूमने गए थे मगर जब वापस लौट रहे थे तो एक तेज रफ्तार डंफर ने उनके ऑटो को टक्कर मार दी। इस दौरान तीनों ही दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। दोस्तों को नहीं पता था ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा।

रीवा में बालू लदे डंफर ने ऑटो को मारी टक्कर, तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत; हंसते-खेलते गए थे घूमने

रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया स्थित बोरी फैक्ट्री के सामने गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बालू से लदे एक तेज रफ्तार डम्फर ने, एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि तीनों मृतक आपस में दोस्त थे, जो एक दोस्त की मौसी के घर घूमने गए थे, जहां से लौटते समय यह हादसा हो गया

गुरुवार की रात गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डम्फर ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, मौके पर चीख पुकार मच गई, इस हादसे में ऑटो सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बहुरी बांध निवासी हरिशंकर चतुर्वेदी, बहुरी बांध निवासी आशीष उपाध्याय और भटलो निवासी शैलेंद्र तिवारी के रूप में हुई है।

पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए शव

बताया जा रहा है कि मृतक हरिशंकर अपने दो दोस्तों को लेकर मौसी के घर गया था, वहां से लौटते समय यह हादसा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को ऑटो से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, और ऑटो चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, घटना के बाद मृतकों के गांव में मातम पसर गया।

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Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


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