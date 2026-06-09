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एमपी राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस विधायकों का कर्नाटक कूच, क्या कहता है संख्याबल का गणित?

Krishna Bihari Singh भाषा, भोपाल
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एमपी में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते कांग्रेस ने अपने 35 विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। तीन सीटों के इस चुनाव में मुकाबला पेचीदा हो चला है। क्या कहता है संख्याबल का गणित? 

एमपी राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस विधायकों का कर्नाटक कूच, क्या कहता है संख्याबल का गणित?

मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मी चरम पर है। कांग्रेस ने सेंधमारी के खतरे को देखते हुए अपने विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया है। राज्य की तीन सीटों में से 2 पर भाजपा और तीसरी पर संख्या बल के कारण कांग्रेस की जीत तय है लेकिन भाजपा ने एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। फिलहाल एक सीट पर जीत के लिए कांग्रेस के पास पर्याप्त वोट हैं जबकि भाजपा को अतिरिक्त उम्मीदवार के लिए कुछ अन्य मतों की जरूरत होगी।

कांग्रेस की मध्यप्रदेश इकाई के मीडिया सेल के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि 35 विधायकों का पहला जत्था अपने परिवार के सदस्यों के साथ विशेष विमान से बेंगलुरू के लिए रवाना हो गया है। बाकी विधायक शाम तक रवाना हो जाएंगे। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार भी कांग्रेस विधायकों के साथ गए हैं। वहीं उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायकों को पार्टी शासित किसी प्रदेश में ले जाया जाएगा क्योंकि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है।

उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी के कुछ विधायकों ने उन्हें बताया है कि भाजपा के लोग 'नोटों से भरी थैली' लेकर उनसे संपर्क करने आए थे लेकिन उन्होंने उन्हें लौटा दिया। सिंघार ने दावा किया कि 18 तारीख को मतदान के दिन भाजपा की साजिश विफल होगी। वहीं सौंसर से विधायक विजय रेवानाथ चौरे ने कहा कि सभी विधायक भोपाल से बेंगलुरु जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है।

बता दें कि एमपी में जिन 3 सीटों पर चुनाव चुनाव हो रहे हैं उनमें से 2 पर भाजपा की जीत तय है जबकि संख्या बल के लिहाज से तीसरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन भाजपा ने तीसरी सीट पर भी उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और राज्य इकाई के सचिव रजनीश अग्रवाल को मैदान में उतारा है। यही नहीं उसने तीसरी सीट पर एमपी मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट पर दांव लगाया है।

कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है जहां उनका मुकाबला केवट से होना निश्चित है। चुघ और अग्रवाल ने शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल किया जबकि नटराजन और केवट ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी सीट खाली करने वाले दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण विधेयक लागू करने के बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन असल में उसने हमेशा इसका विरोध किया है।

जब तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने पंचायती राज निकायों में महिला आरक्षण की शुरुआत की थी तब BJP ने इसका विरोध किया था। आरएसएस भी महिला विरोधी है क्योंकि उसमें महिला प्रचारक नहीं बन सकती। आज जब कांग्रेस ने तीसरी सीट के लिए एक महिला उम्मीदवार को उतारा है तो भाजपा ने उनके खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया है जिसे उन्होंने (भाजपा) 2022 में निष्कासित कर दिया था। इससे भाजपा और उसके अनुशासन की पोल खुल गई है।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी के सभी 62 विधायक अपनी पूरी ताकत से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेंगे। मीनाक्षी नटराजन को सभी 62 वोट तो मिलेंगे ही हो सकता है यह संख्या और बढ़े। इससे पहले, सोमवार देर रात सिंघार के आवास पर पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई जिसमें करीब 60 विधायक शामिल हुए। पार्टी का एक विधायक बैठक में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वह दिल्ली में था जबकि वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से इसमें हिस्सा लिया।

मौजूदा वक्त में एमपी की कुल 230 सदस्यीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 229 है। इनमें भाजपा के 164 और कांग्रेस के 64 विधायक हैं जबकि एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है। दतिया सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो चुकी है जिस वजह से एक सीट रिक्त है। श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक मुकेश मल्होत्रा के मतदान पर हाई कोर्ट की रोक है।

सागर जिले की बीना सीट से विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए एमपी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ऐसे में यह संभावना है कि वह भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। सप्रे ने सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी।

राज्यसभा की 3 सीटों पर हर उम्मीदवार को जीत के लिए 58 वोटों की जरूरत है। इस हिसाब से दो सीटें जीतने के लिए भाजपा को 116 वोट की जरूरत है। कुल 164 में से 116 वोट देने के बाद भाजपा के पास 48 वोट बचेंगे। तीसरी सीट जीतने के लिए उसे 58 वोट चाहिए यानी भाजपा को 10 अतिरिक्त मतों की जरूरत है। निर्मला सप्रे और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार के मत अगर भाजपा को मिले तो उसकी संख्या 50 तक पहुंच सकती है। इसके बावजूद जीत के लिए उसे कम से कम आठ और मतों की आवश्यकता होगी।

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इसकी पूर्ति कांग्रेस खेमे में सेंध लगाकर करने का प्रयास कर रही है। सप्रे का रुख और मल्होत्रा के मतदान पर लगी रोक की वजह से कांग्रेस का प्रभावी आंकड़ा 62 पर सिमट सकता है। हालांकि, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के पास आवश्यक संख्या से चार वोट अधिक है।

उल्लेखनीय है कि साल 2020 में भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों को अपने खेमे में लाकर कमलनाथ के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था। सिंधिया वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मध्यप्रदेश की राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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