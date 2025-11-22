MP में फिर शर्मशार करने वाली घटना, रायसेन में शख्स ने दिव्यांग पर किया पेशाब; वीडियो वायरल

संक्षेप: मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक व्यक्ति द्वारा सड़क किनारे लेटे दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब करने का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है और पुलिस ने इस मानवता विरोधी घटना के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेशाब कांड ने सुर्खियां बटोर ली हैं। रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने सड़क किनारे जमीन पर लेटे दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी शख्स बिना किसी डर के युवक पर पेशाब करता है। पीड़ित युवक दिव्यांग है और जमीन पर लेटा हुआ था। वह खुद को बचा भी नहीं पाया। घटना किसी व्यस्त इलाके में हुई, लेकिन आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रहे, किसी ने रोका नहीं।

पिछले कुछ महीनों में तीसरा बड़ा मामला यह मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले सिवनी में एक व्यक्ति ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया था। फिर कटनी में एक दलित युवक के साथ इसी तरह की हरकत हुई थी। अब रायसेन का यह मामला सामने आया है।