MP में फिर शर्मशार करने वाली घटना, रायसेन में शख्स ने दिव्यांग पर किया पेशाब; वीडियो वायरल

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक व्यक्ति द्वारा सड़क किनारे लेटे दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब करने का शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है और पुलिस ने इस मानवता विरोधी घटना के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Sat, 22 Nov 2025 09:34 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रायसेन
मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेशाब कांड ने सुर्खियां बटोर ली हैं। रायसेन जिले में एक व्यक्ति ने सड़क किनारे जमीन पर लेटे दिव्यांग युवक पर खुलेआम पेशाब कर दिया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी शख्स बिना किसी डर के युवक पर पेशाब करता है। पीड़ित युवक दिव्यांग है और जमीन पर लेटा हुआ था। वह खुद को बचा भी नहीं पाया। घटना किसी व्यस्त इलाके में हुई, लेकिन आसपास मौजूद लोग सिर्फ देखते रहे, किसी ने रोका नहीं।

पिछले कुछ महीनों में तीसरा बड़ा मामला

यह मध्य प्रदेश में कुछ महीनों में तीसरी बड़ी घटना है। इससे पहले सिवनी में एक व्यक्ति ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया था। फिर कटनी में एक दलित युवक के साथ इसी तरह की हरकत हुई थी। अब रायसेन का यह मामला सामने आया है।

सोशल मीडिया पर गुस्सा, पुलिस की चुप्पी

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे मानवता के खिलाफ अपराध बता रहे हैं। अभी तक रायसेन पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
