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36 घंटे, 200 CCTV और 150 पुलिसवाले, MP पुलिस ने झारखंड से ढूंढ निकाला 2 साल की अगवा मासूम को

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सिंगरौली
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मध्य प्रदेश से किडनैप की गई 2 साल की बच्ची को झारखंड से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर बच्ची को ढूंढ निकाला और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई और रणनीतिक ऑपरेशन की लोग सराहना कर रहे हैं।

36 घंटे, 200 CCTV और 150 पुलिसवाले, MP पुलिस ने झारखंड से ढूंढ निकाला 2 साल की अगवा मासूम को

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न बस स्टैंड से किडनैप की गई दो साल की मासूम बच्ची को झारखंड से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर झारखंड से बच्ची को ढूंढ निकाला और इस मामले में आरोपी विनोद महतो को झारखंड के लातेहार जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई और रणनीतिक ऑपरेशन की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।

बस स्टैंड से उठा ले गया था

जानकारी के अनुसार, 15 मई की रात ग्राम नगौरा निवासी अर्जुन सिंह अपनी दो साल की बेटी मनीषा सिंह के साथ बैढ़न बस स्टैंड पर सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।

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10 अलग-अलग टीमें बनाई गईं

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में विशेष एसआईटी का गठन किया गया। मासूम की तलाश के लिए 150 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की 10 अलग-अलग टीमें बनाई गईं। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया।

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200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले

जांच के दौरान पुलिस ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। साइबर सेल की तकनीकी सहायता, बस और ऑटो चालकों से पूछताछ तथा लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच में पता चला कि आरोपी विनोद महतो निवासी बालूमार, जिला लातेहार (झारखंड), बच्ची को लेकर अपने गृह राज्य भाग गया है।

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झारखंड से बरामद

सूचना मिलते ही सिंगरौली पुलिस की दो विशेष टीमों को तत्काल झारखंड रवाना किया गया। स्थानीय पुलिस के सहयोग और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, अपहृत मासूम मनीषा सिंह को पूरी तरह सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया।सिंगरौली पुलिस की इस त्वरित एवं सफल कार्रवाई से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। वहीं, अंतरराज्यीय समन्वय और पुलिस की सक्रियता की आमजन द्वारा जमकर प्रशंसा की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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