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झाड़-फूंक के बहाने अश्लील तस्वीरें खींची, धर्म बदलने का दबाव; नहीं मानी तो वायरल कर दिया फोटो

Mar 27, 2026 05:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
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मध्य प्रदेश में झाड़-फूंक के बहाने महिला की अश्लील फोटो खींचने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। जब महिला धर्म बदलने को राजी नहीं हुई तो आरोपी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

झाड़-फूंक के बहाने अश्लील तस्वीरें खींची, धर्म बदलने का दबाव; नहीं मानी तो वायरल कर दिया फोटो

मध्य प्रदेश में झाड़-फूंक के बहाने महिला की अश्लील फोटो खींचने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। जब महिला धर्म बदलने को राजी नहीं हुई तो आरोपी ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में झाड़-फूंक के बहाने नशीली गोलियां खिलाकर महिला की अश्लील फोटो खींचने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी अनीस मोहम्मद ने धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर महिला की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

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आरोपी ने बीमार महिला को तंत्र-मंत्र से ठीक कर देने का झांसा देते हुए उससे अपनी नजदीकियां बढ़ाई। उसके बाद पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और नशीली गोलियां खिलाकर उसकी अश्लील फोटो खींच ली। फोटो दिखाकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब महिला ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो आरोपी युवक ने पीड़िता की अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी।

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मामले के संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि तराई अंचल स्थित जवा थाना क्षेत्र का निवासी अनीश मोहम्मद ने वर्ष 2022 में महिला की तबीयत खराब होने पर झाड़-फूंक के बहाने उसके घर आया था। तब से महिला आरोपी तांत्रिक के संपर्क में थी। इस दौरान आरोपी अनीश ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसकी अंतरंग फोटो खींच ली।

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उसके बाद आरोपी लगातार महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। जब महिला ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने सोशल मीडिया में उसकी अंतरंग फोटो वायरल कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी अनीश इससे पहले भी दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। पीड़िता की शिकायत पर जवा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

रिपोर्टः सादाब सिद्दीकी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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