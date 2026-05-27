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रिश्तेदारों पर दुकान हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में सुनवाई नहीं; बुजुर्ग ने सल्फास खाकर दे दी जान

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
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मध्य प्रदेश में सिस्टम की लापरवाही ने एक बुजुर्ग को जान देने पर विवश कर दिया। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में सुनवाई नहीं होने पर एक बुजुर्ग ने सल्फास खाकर अपनी जीवनलीला खत्म कर लिया। बुजुर्ग अपनी दुकान पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। 

रिश्तेदारों पर दुकान हड़पने का आरोप, जनसुनवाई में सुनवाई नहीं; बुजुर्ग ने सल्फास खाकर दे दी जान

मध्य प्रदेश में सिस्टम की लापरवाही ने एक बुजुर्ग को जान देने पर विवश कर दिया। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में सुनवाई नहीं होने पर एक बुजुर्ग ने सल्फास खाकर अपनी जीवनलीला खत्म कर लिया। बुजुर्ग अपनी दुकान पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों पर दुकान हड़पने का आरोप लगाया था।

घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप

मध्य प्रदेश के श्योपुर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आशंका जताई है कि बुजुर्ग ने आवेदन देने के बाद कोई जहरीला पदार्थ पी लिया था। घटना का वीडियो भी सामने आया है। मृतक की पहचान श्योपुर निवासी देवेंद्र गोयल के रूप में हुई है। वह अपनी दुकान पर कथित कब्जे की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों पर दुकान हड़पने का आरोप लगाया था।

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बुधवार को श्योपुर बंद का आह्वान

परिजनों और स्थानीय लोगों के अनुसार देवेंद्र गोयल इस मामले को लेकर पहले भी कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला था। वहीं घटना के विरोध में व्यापारियों और समाजसेवियों ने बुधवार को श्योपुर बंद का आह्वान किया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र गोयल मंगलवार को साइकिल से अकेले जनसुनवाई में पहुंचे थे। आधे घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। दोपहर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनका उपचार शुरू किया, लेकिन डेढ़ बजे उनकी मौत हो गई।

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साइकिल अब भी कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी है

मंगलवार देवेंद्र गोयल घर से निकले तो पत्नी से सिर्फ इतना कहा कि साइकिल लेकर जा रहा हूं। सामान बेचकर आता हूं। लेकिन वह वापस नहीं लौटे। कुछ घंटे बाद परिवार को सूचना मिली कि जनसुनवाई के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी पुरानी साइकिल अब भी कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ी है। मानो अपने मालिक का इंतजार कर रही हो। देवेंद्र पहले अपनी छोटी दुकान से गोली-बिस्किट बेचकर परिवार चलाते थे। यही दुकान उनकी रोजी-रोटी का सहारा थी। लेकिन दुकान को लेकर परिवार में विवाद हो गया।

फेरी लगाकर सामान बेचने को मजबूर थे

आरोप है कि दुकान पर छोटे भाई ने कब्जा कर लिया और उसे किराए पर दे दिया। इसके बाद देवेंद्र के पास फेरी लगाकर सामान बेचने के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। उम्र बढ़ने के बाद भी वे रोज साइकिल पर सामान रखकर गली-गली घूमते थे। भीषण गर्मी में यह काम आसान नहीं था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उन्हें रोज बाहर निकलने को मजबूर करती थी।

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व्यवस्था पर बड़ा सवाल

उनका एक बेटा जयपुर में नौकरी करता है। दूसरा भोपाल में पढ़ाई कर रहा है। उनकी दो बेटियां हैं। उनमें से एक की शादी हो चुकी है। परिवार और बच्चों की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी। देवेंद्र गोयल की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वे महीनों तक आवेदन देते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। दुकान पर कब्जा होने के बाद उनकी रोजी-रोटी छिन गई और परिवार चलाने के लिए उन्हें साइकिल पर फेरी लगानी पड़ी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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