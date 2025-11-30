Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Madhya Pradesh news Family Seeking Justice Dragged Away By Cops from collector office
MP में कलेक्टर ऑफिस में पुलिस की बर्बरता, गरीब परिवार को पीटा; फिर घसीटते हुए थाना ले गए

MP में कलेक्टर ऑफिस में पुलिस की बर्बरता, गरीब परिवार को पीटा; फिर घसीटते हुए थाना ले गए

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ऑफिस में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अपना दुखड़ा सुनाने आए एक गरीब परिवार को पहले पीटा गया, फिर घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। परिवार पूरी रात बाहर फुटपाथ पर बिताने के बाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था।

Sun, 30 Nov 2025 07:40 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, सिंगरौली
मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ऑफिस में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। अपना दुखड़ा सुनाने आए एक गरीब परिवार को पहले पीटा गया, फिर घसीटते हुए गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया। परिवार पूरी रात बाहर फुटपाथ पर बिताने के बाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचा था।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली कलेक्टर कार्यालय में हुई एक चौंकाने वाली घटना ने पुलिस के आचरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनडीटीवी के अनुसार, न्याय की उम्मीद में परिसर के बाहर रात बिताने वाले एक गरीब परिवार को कथित तौर पर सबके सामने पीटा गया और घसीटा गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

शनिवार सुबह कसार गांव के संतराम शाह का परिवार पूरी रात बाहर फुटपाथ पर बिताने के बाद कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। संतराम का आरोप है कि 28 नवंबर की रात को गांव के सरपंच ने उनकी गेहूं की फसल उखाड़ने के लिए जेसीबी मशीन भेज दी और उनकी जमीन पर अनाधिकृत सड़क निर्माण शुरू कर दिया।

वह प्रशासन से मदद की उम्मीद में महिलाओं और छोटे बच्चों सहित तुरंत गांव छोड़कर जिला मुख्यालय पहुंच गए। जैसे ही वे अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। वीडियो में परिवार के एक युवक को पकड़कर घसीटा जा रहा है और जबरन पुलिस की गाड़ी में धकेला जा रहा है। परिवार की महिलाएं मदद के लिए गिड़गिड़ाती और रोती हुई दिखाई दे रही हैं। बच्चे चीख रहे हैं, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है।

परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, उसी दौरान बरगवां थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थी। शनिवार सुबह 10:45 बजे केशरी लाल साहू नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे जब वह जगजीवन राम वैश्य के खेत में सड़क बना रहा था तभी संतराम साहू, सतीश साहू और सुरेश साहू आए और गाली-गलौज की। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिवार के खिलाफ कार्रवाई की।

अधिकारियों ने क्या कहा?

जब ज्वाइंट कलेक्टर संजीव पांडे से पूछा गया कि परिवार को क्यों ले जाया गया तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि ये लोग पूरी रात यहां थे। कलेक्टर मीटिंग में थे और मीटिंग के तुरंत बाद उनसे मिले। मुझे नहीं पता कि उन्हें थाने क्यों ले जाया गया।" उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन परिवार को जांच के लिए विवादित जमीन पर ले जा रहा था।

इस बीच, सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने इस बात से इनकार किया कि प्रशासन ने परिवार से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार शुक्रवार को उनसे मिल चुका था और जिस जमीन पर वे दावा कर रहे हैं, उस पर अवैध कब्जा है। उनके अनुसार, सरपंच के साथ विवाद के दौरान परिवार ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

कलेक्टर ने यह भी कहा कि पुलिस ने परिवार को थाने ले जाने की कोशिश की क्योंकि उनके खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज था। उन्होंने दावा किया कि परिवार के साथ कोई बर्बरता नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि मामले की जांच की जाएगी और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Madhya Pradesh News
