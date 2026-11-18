MP में सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों वाली पाबंदी खत्म, लेकिन एक अहम शर्त
मध्यप्रदेश में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी में 25 साल से लागू 'दो बच्चों की पाबंदी' को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हालांकि एक अहम शर्त लगाई है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने सरकारी नौकरी में 25 साल से लागू 'दो बच्चों की पाबंदी' को पूरी तरह खत्म कर दिया है। आज मंदसौर के गांधी सागर में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले के बाद अब तीसरी संतान होने पर न तो किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जा सकेगा और न ही नई भर्तियों में 3 बच्चों वाले उम्मीदवार अयोग्य ठहराए जाएंगे। इससे अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है।
इन कर्मचारियों को राहत
फैसले के लागू होते ही तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्तमान में अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं। अकेले मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें फैसले के इंतजार में सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं। नियम कितना सख्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले जज को भी तीसरी संतान होने पर अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी।
फैसले से क्या फर्क पड़ेगा
नौकरी के ज्यादा मौके मिलेंगे: दो से अधिक बच्चे होने के कारण अयोग्य माने जाने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी भर्ती में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है।
आवेदन करने में राहतः ऐसे उम्मीदवार अब केवल बच्चों की संख्या के आधार पर सरकारी नौकरी से बाहर नहीं होंगे।
विभागीय नियुक्तियों में फायदाः दो से अधिक बच्चों वाले कर्मचारी विभागीय नियुक्तियों और पदोनति से जुड़ी पात्रता में इस आधार पर अयोग्य नहीं होंगे, बशर्त संशोधित नियम इसकी पुष्टि करें।
मौजूदा कर्मचारियों को राहतः दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार मानने वाले प्रावधान को हटाने से कर्मचारियों पर इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा खत्म हो सकता है।
युवा परिवारों को राहतः जिन परिवारों में दो से अधिक बच्चे हैं, उनके सदस्य सरकारी नौकरी की पात्रता को लेकर होने वाली चिंता से मुक्त हो सकते हैं।
सरकार ने एक अहम शर्त लगाई
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने एक अहम शर्त भी तय की है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अलग-अलग विभागों में इस नियम के तहत 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग से जुड़ी हैं। मेडिकल एजुकेशन विभाग की 12 शिकायतें सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो बच्चे के नियम को वैध ठहरा चुका है। कोर्ट ने इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए तर्कसंगत शर्त माना था। ऐसे में ये नियम खत्म करने में कानूनी बाध्यता नहीं थी। नियम 26 जनवरी 2001 से लागू किया गया था। तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। 25 साल में लोगों की नौकरी गई, प्रमोशन रुके और भर्तियां अटकी रहीं। नियम इतना सख्त था कि एमपी में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) को बर्खास्त किया गया था। एडीजे मनोज कुमार को 5 संतान और अशरफ अली को 3 संतान होने पर बर्खास्त किया था। दोनों की नियुक्ति 6 अप्रैल 2017 को हुई थी। नियुक्ति के बाद सर्विस बुक भरने के दौरान बच्चों की संख्या सामने आई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 26 जुलाई 2017 को सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस नियम के तहत दो ट्रेनी न्यायाधीशों को सेवा से हटाया गया। तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। 30 हजार से अधिक शिक्षक भर्ती से वंचित हुए। कई कर्मचारियों की वेतनवृद्धि व पदोन्नति रोकी गई। कई ने तीसरे बच्चे की जानकारी तक छिपाई, ताकि सेवा पर असर न पड़े।
राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी हटा चुके ऐसी पाबंदियां
हालांकि मध्य प्रदेश यह पाबंदी हटाने वाला पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ 14 जुलाई 2017 को यह नियम खत्म कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे पर 25,000 रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा की है।
रिपोर्ट- विजेंद्र यादव
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