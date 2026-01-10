MP: नर्सरी की आड़ में नशे का कारोबार, आगर मालवा में 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त

संक्षेप: फैक्ट्री के अंदर से 600 किलोग्राम के आसपास ड्रग्स बनाने का केमिकल भी जब्त किया गया है। फिलहाल फैक्ट्री किसकी है इसका पता लगाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नारकोटिक विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दस करोड़ रुपए की नशीली एमडी जब्त की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई गुना हो सकती है। बताया जा रहा है कि नर्सरी की आड़ में एमडी ड्रग की फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिस पर नारकोटिक्स विभाग ने छापा मार कर यह बरामदगी की है। फैक्ट्री के अंदर से 600 किलोग्राम के आसपास ड्रग्स बनाने का केमिकल भी जब्त किया गया है। फिलहाल फैक्ट्री किसकी है इसका पता लगाया जा रहा है।

उज्जैन से 65 किलोमीटर दूर आगर मालवा जिले के बीस किलोमीटर दूर आमला गांव में स्थित नर्सरी में नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि कोई ड्रग की बड़ी खेप को लेने पहुंच रहा है, सूचना पर नारकोटिक्स विभाग उज्जैन की एक टीम सुबह साढ़े चार बजे से लगी हुई थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई गुना काफी इंतजार के बाद जब कोई नहीं आया तो इस फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई इस दौरान 600 किलोग्राम अलग तरह के कैमिकल है जिसमें एमडी, एमडीए, सहित कई नशीले केमिकल है, जिसकी अनुमानित कीमत दस करोड़ रुपए के करीब है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह कीमत कई गुना बढ़ जाती है। 31 किलो 250 ग्राम मेफेड्रिन की नशीली एमडी जब्त की गई है और साथ ही लेबोरेटरी के उपकरण भी जब्त किए गए है। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत प्रारंभिक रूप से दस करोड़ रुपए स्थानीय बाजार के मूल्य के हिसाब से बताई जा रही है।

फिलहाल जांच चल रही उज्जैन नारकोटिक्स के अधीक्षक मुकेश खत्री ने बताया कि फिलहाल जांच चल रही है। नारकोटिक्स विभाग की टीम लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं प्रभारी नार्कोटिक्स विभाग वीएस कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि तीर्थ नर्सरी में अवैध रूप से नशीले प्रदार्थ बनाने का काम किया जा रहा है, फिलहाल अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामले की जांच चल रही है।