एमपी के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट; एक्टिव है यह वेदर सिस्टम

मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में मौसम का दिखेगा बिगड़ा मिजाज? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने सूबे के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, चंबल, जबलपुर संभागों के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। एमपी के कुछ हिस्सों में मौसम का कमोबेश ऐसा ही रुख कल भी देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटना भी देखी जा सकती है।

इन जिलों में देखी जा सकती है गरज चमक मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां और सिंगरौली जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में भी पड़ेंगी फुहारें मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान ही मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं।