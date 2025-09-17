madhya pradesh mausam yellow alert for rain in mp weather will deteriorate in some districts एमपी के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट; एक्टिव है यह वेदर सिस्टम, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़madhya pradesh mausam yellow alert for rain in mp weather will deteriorate in some districts

एमपी के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट; एक्टिव है यह वेदर सिस्टम

मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में मौसम का दिखेगा बिगड़ा मिजाज? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 17 Sep 2025 04:16 PM
share Share
Follow Us on
एमपी के इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, बारिश का येलो अलर्ट; एक्टिव है यह वेदर सिस्टम

मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने सूबे के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर, नर्मदापुरम, चंबल, जबलपुर संभागों के जिलों में अलग-अलग स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। एमपी के कुछ हिस्सों में मौसम का कमोबेश ऐसा ही रुख कल भी देखने को मिल सकता है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटना भी देखी जा सकती है।

इन जिलों में देखी जा सकती है गरज चमक

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां और सिंगरौली जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में भी पड़ेंगी फुहारें

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे के दौरान ही मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं।

इन वेदर सिस्टम के कारण बारिश

मौसम विभाग की मानें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और इससे लगे बिहार पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एक क्षेत्र सक्रिय है। साथ ही दक्षिणी-पश्चिमी विदर्भ और उसके आस-पास के क्षेत्रों पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। एक ट्रफ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से लेकर पश्चिमी-मध्य और उससे सटी दक्षिणी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम की वजह से एमपी के विभिन्न हिस्सों में मौसम का ऐसा रुख देखा जा रहा है।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|