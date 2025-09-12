एमपी में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, कहां-कहां मौसम रहेगा खराब?
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने एमपी के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ झंझावात की चेतावनी भी दी है। कहां-कहां मौसम रहेगा खराब? इस रिपोर्ट में जानें...
मौसम विभाग की मानें तो इस साल उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी 15 सितंबर के आसपास से शुरू हो सकती है। आमतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत से मानसून की वापसी 17 सितंबर से शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर तक यह पूरी तरह से लौट जाता है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी बारिश वाला मौसम बरकरार है। मौसम विभाग ने सूबे के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी जा सकती है। इसी दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन जिलों में कहीं कहीं झंझावात और वज्रपात के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं झंझावात और वज्रपात के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने कल यानी 13 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 14 से लेकर 16 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 और 15 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश और 15 से 17 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।