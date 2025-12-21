Hindustan Hindi News
एमपी पर कोल्ड वेव के साथ कोहरे की मार, किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट?

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे से हालात खराब हैं। मौसम विभाग की मानें तो कल भी मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में चेतावनी जारी की गई है।

Dec 21, 2025 03:15 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान शहडोल और सिवनी जिलों में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। नरसिंहपुर और ग्वालियर जिलों में शीतल दिन दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ग्वालियर जिले के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे के साथ शीतलहर पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के अशोकनगर, शिवपुरी, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। सिवनी के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर तो नरसिंहपुर में कोल्ड डेड रिकॉर्ड किए जाने का येलो अलर्ट है।

बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शहडोल के कल्याणपुर में 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि इसके उलट सबसे अधिक तापमान गुना, नर्मदापुरम, राजगढ़ और तालुन (बड़वानी) में 28.4°C रिकॉर्ड किया गया। सूबे के शहडोल और सिवनी जिलों में शीत लहर देखी गई जो नरसिंहपुर और ग्वालियर जिलों में शीतल दिन देखा गया। मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने का अनुमान जताया गया है।

