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आज बदल जाएगा मध्य प्रदेश का मौसम! 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का येलो अलर्ट

Mar 18, 2026 02:00 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है और अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

आज बदल जाएगा मध्य प्रदेश का मौसम! 13 जिलों में होगी झमाझम बारिश; IMD का येलो अलर्ट

Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है और अगले चार दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज बुधवार को ग्वालियर समेत 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में 21 मार्च तक बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। आइए जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश के मौसम का हाल।

अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में भी पड़ रहा है। इसके चलते 19 से 21 मार्च के बीच कई स्थानों पर वर्षा होगी और कहीं-कहीं तेज हवा चलेगी और बादल छाए रहेंगे। इस दौरान प्रदेश का तापमान तेजी से नीचे जाएगा।

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क्या है मौसम में बदलाव की वजह

मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के ऊपर अलग-अलग जगहों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं, जिससे मौसम में यह बदलाव आया है। इसके कारण कुछ क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, हालांकि कई जिलों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है।

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कहां कितना तापमान

तापमान की दृष्टि से मंगलवार को खरगोन में सर्वाधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खजुराहो, नरसिंहपुर, रायसेन, मंडला, नर्मदापुरम और खंडवा में भी पारा 37 डिग्री से अधिक रहा। बड़े शहरों में जबलपुर में 36.1 डिग्री, भोपाल में 35.2 डिग्री, इंदौर में 34.9 डिग्री और उज्जैन और ग्वालियर में 35.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के गुजरने के बाद 22 मार्च से फिर गर्मी तेज हो सकती है और महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना है। आगामी अप्रैल और मई में लू चलने के भी संकेत दिए गए हैं।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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