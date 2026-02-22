24 घंटे में बदल जाएगा मध्य प्रदेश का मौसम, इन 7 जिलों में होगी बारिश
एमपी में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब फरवरी महीने में चौथी बार बारिश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब फरवरी महीने में चौथी बार बारिश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार, 23 फरवरी को मंडला, डिंडौरी समेत प्रदेश के 7 जिलों में बारिश होगी। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
इन जिलों में हुई बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, खंडवा रायसेन समेत लगभग 15 जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के साथ-साथ यहां तेज हवाएं भी चलीं। तेज हवाओं और बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने बरिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।
खजुराहो और भोपाल का मौसम
रविवार को खजुराहो और भोपाल का मौसम साफ रहा। भोपाल में सुबह हल्की ठंड के बाद धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिली। खुजराहो में धूप निकलने के का कारण मौसम साफ है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर चल रहा है। भोपाल में बारिश नहीं हो रही है, जबकि सतना, रीवा, छतरपुर आदि जिलों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है।
इंदौर और ग्वालियर का मौसम कैसा
मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में रविवार को तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है, क्योंकि सभी जिलों में तेज धूप निकली हुई है। ग्वालियर में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस वहीं, इंदौर में तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर