मध्य प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट, इन 27 जिलों में होगी बारिश; तूफानी हवाएं भी चलेंगी
मध्य प्रदेश में बारिश का दौर चल रहा है। बारिश और ओले के साथ प्रदेशभर में तूफानी हवाएं भी चल रही हैं। एमपी के 27 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पूरे प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। शनिवार को भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ तूफानी हवाएं चलीं। इस दौरान इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।मौसम विभाग ने रविवार को भी एमपी के 27 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 6 मई तक प्रदेश का मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल।
इन जिलों में होगी बारिश
भारतीय मौसम विभाग ने एमपी के 27 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को एमपी ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना बनी हुई है।
तेजी से गिरेगा तापमान
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट देते हुए आईएमडी ने बताया कि रविवार को एक बार फिर से एमपी का मौसम बदलेगा। इस दौरान तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तेज बारिश और हवाओं के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा। इस दौरान लोगों को बीते कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी।
कब तक खराब रहेगा मौसम
मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि एमपी में शनिवार से बारिश का दौर शुरू हुआ और इस दौरान पूरे प्रदेश में बादल छा गए और बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में 30-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 6 मई तक मध्य प्रदेश का मौसम इसी तरह बना रहेगा।
फसलों को भी पहुंचा नुकसान
लगातार हो रही बारिश से आमजन को भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के 6 मई तक मौसम खराब रहने वाले अपडेट ने प्रदेश के किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। तेज हवाओं का दौर इस तरह चला कि रायसेन और बाकी जिलों में कई जगह टिन शेड उड़ गए।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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