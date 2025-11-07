दोस्त ने ही कर दी दोस्त की हत्या , फरसा मारकर उतारा मौत के घाट
संक्षेप: मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक युवक ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त की फरसे से हमला कर हत्या कर दी।आरोपी ने युवक पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सिर फट गया।
मध्य प्रदेश के अशोक नगर में एक युवक ने शराब के नशे में अपने ही दोस्त की फरसे से हमला कर हत्या कर दी।आरोपी ने युवक पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सिर फट गया। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है।
मृतक की पहचान मंदसौर मिल निवासी 23 वर्षीय विक्की पुत्र नरेश बाल्मीकि के रूप में हुई है।मृतक के बड़े भाई लखन बालू ने बताया कि उन्हें पड़ोस के एक लड़के ने सूचना दी कि विक्की पर गोलू मीना ने फरसे से हमला किया है।लखन के अनुसार, विक्की और गोलू दोस्त थे, लेकिन तीन दिन पहले ही उनके बीच किसी बात पर मामूली विवाद हुआ था।
घटना के वक्त आरोपी गोलू मीना और मृतक विक्की दोनों शराब के नशे में थे।विक्की मोहल्ले में ही बैठकर शराब पी रहा था, तभी अचानक गोलू मीना वहां आया और उसने पुराने विवाद की खुन्नस में विक्की पर फरसे से हमला कर दिया।कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप चौहान ने बताया कि आरोपी ने कुछ दिनों पहले हुए विवाद की खुन्नस में यह हमला किया। हमले में विक्की गंभीर घायल हुआ था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई।आरोपी गोलू मीना के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
दरअसल, मंदसौर मिल क्षेत्र में पहले भी हत्या जैसी गंभीर वारदातें हो चुकी हैं।बताया जाता है कि यहां बड़ी संख्या में बाहर से आकर लोग बसे हुए हैं, जिसके कारण आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं।