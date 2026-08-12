मध्य प्रदेश में कल का मौसम; कहां-कहां भारी बारिश की चेतावनी? बचाए गए 527 लोग
MP Weather: मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से नदियां उफान पर हैं। राज्य में अब तक 527 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। राज्य के अलग-अलग जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों से अब तक 527 लोगों को बचाया गया है। राहत और बचाव अभियान जारी है। जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से विशेष सावधानियां बरतने को कहा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।
इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान श्योपुर जिले के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, नीमच, बड़वानी, झाबुआ, धार, ग्वालियर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में भी जोरदार बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
18 अगस्त तक राहत के आसार
मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर जिलों के विभिन्न हिस्सों में भी गरज चमक और झंझावात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 18 अगस्त गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।
कल इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी गुरुवार को भी एमपी के अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, इंदौर, बड़वानी, देवास, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, रतलाम, उज्जैन, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में भी बरसेंगे बदरा
मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर जिलों में भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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