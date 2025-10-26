इंदौर के वकील के साथ हुआ चमत्कार, एक झटके में बना अरबपति, खाते में आए 2800 करोड़

संक्षेप: डोंगले ने तुरंत अपने एनजे डीमैट खाते में लॉग इन किया,जहां उन्होंने देखा कि उनके खाते में हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर मौजूद हैं। हर शेयर की कीमत दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार रुपये (2,14,74,000 रुपये) के रूप में दर्ज थी।

इंदौर के समीप धामनोद में एक अविश्वसनीय घटना सामने आई है। यहां तकनीकी खराबी के कारण विनोद डोंगले नामक एक व्यक्ति कुछ समय के लिए अरबपति बन गए। विनोद डोंगले एक नोटरी वकील और स्कूल के संचालक हैं, उनके डीमैट खाते में अचानक अट्ठाईस सौ सत्रह करोड़ रुपये (2817 करोड़ रुपये) दिखने लगे। इस घटना ने उन्हें भी हैरत में डाल दिया था।

डोंगले ने तुरंत अपने एनजे डीमैट खाते में लॉग इन किया,जहां उन्होंने देखा कि उनके खाते में हर्सिल एग्रो लिमिटेड कंपनी के 1312 शेयर मौजूद हैं। हर शेयर की कीमत दो करोड़ चौदह लाख चौहत्तर हजार रुपये (2,14,74,000 रुपये) के रूप में दर्ज थी। इस प्रकार उनके खाते में कुल वैल्यू अट्ठाईस अरब सत्रह करोड़ इकतालीस लाख उनतीस हजार चार सौ आठ रुपये (28,17,41,29,408 रुपये) दिख रही थी। इतनी विशाल राशि देखकर डोंगले पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। कुछ पलों के लिए उन्हें लगा जैसे उनकी किस्मत बदल गई हो और वे सचमुच में धनवान हो गए हों।

उन्होंने तुरंत इस बारे में सोचा कि इस अकूत धन का क्या किया जाए और कुछ ही क्षणों में स्कूल के बच्चों के लिए एक बेहतर संस्था खोलने का विचार उनके मन में आया। हालांकि,यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। यह सब एक तकनीकी गड़बड़ी का परिणाम था। शेयर की वैल्यू जल्द ही अपने वास्तविक मूल्य पर वापस आ गई।

डोंगले ने आगे कहा कि कुछ समय के लिए मुझे लगा कि दीपावली के बाद मां लक्ष्मी की कृपा हुई है क्योंकि मैं स्कूल लाइन से भी जुड़ा हूं तो मेरे मन में ख्याल आया कि बच्चों के लिए किसी संस्था खोली जाए,जिससे बच्चों को लाभ हो सके और अच्छी सुविधा मिल सके,लेकिन कुछ समय में सभी शेयर मूल वैल्यू में लौट आए। बाद में पता चला कि ऐसे टेक्निकल दिक्कत की वजह से हुआ था।