प्रेम त्रिकोण और मौत से पहले का वीडियो; इंदौर छात्रा सुसाइड केस में क्या नया पता चला?

Dec 22, 2025 11:35 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
इंदौर में बीते 25 नवंबर को छात्रा के सुसाइड केस की परतें खुलती दिख रही हैं। 19 वर्षीय छात्रा प्रियंशी राव आत्महत्या मामला अब पुलिस जांच में गंभीर आपराधिक साजिश और मानसिक प्रताड़ना की तस्वीर साफ कर रहा है। बता दें कि मेघदूत नगर निवासी प्रियंशी ने अपने ही घर में लोहे की चेन से फांसी लगाकर जीवन समाप्त कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियंशी सेज यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ-साथ वह अपना व्यावसायिक आउटलेट भी संचालित कर रही थी। शुरुआत में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, लेकिन जैसे-जैसे साक्ष्य सामने आते गए, मामला आत्महत्या के लिए उकसाने की दिशा में बढ़ता चला गया।

इस केस में 20 दिसंबर को भूमि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी नवीन गौर अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

सुसाइड से पहले का वीडियो बना जांच का टर्निंग पॉइंट

जांच के दौरान मृतका के मोबाइल फोन से मिला सुसाइड से पहले का वीडियो इस पूरे मामले का सबसे अहम और चौंकाने वाला सबूत बनकर सामने आया है। वीडियो में प्रियंशी फूट-फूटकर रोती नजर आती है और कहती है कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसके साथ धोखा हुआ है और इस हालत के लिए नवीन गौर और भूमि को जिम्मेदार ठहराती है।

वीडियो में प्रियंशी कहती है, “इन्होंने मुझे पागल कर दिया है…मैं नवीन के बिना नहीं रह पाऊंगी।” इसके साथ ही वह बार-बार न्याय की गुहार लगाते हुए कहती है कि उसकी मौत के बाद इन दोनों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।

प्रेम त्रिकोण से बढ़ी मानसिक प्रताड़ना

पुलिस के अनुसार, नवीन गौर मृतका का करीबी दोस्त था और दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसी दौरान जांच में यह भी सामने आया कि नवीन के एक अन्य युवती (भूमि) से पहले से प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। प्रियंशी के इस रिश्ते के बीच आने से नवीन और भूमि के संबंधों में तनाव बढ़ा, जिसका सीधा असर नवीन के व्यवहार पर पड़ा। आरोप है कि व्यवहार में आए अचानक बदलाव, उपेक्षा और लगातार मानसिक दबाव ने प्रियंशी को अंदर से तोड़ दिया। भावनात्मक शोषण और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

