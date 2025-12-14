नकली पनीर मामले में MP चौथे नंबर पर, 20 प्रतिशत सैंपल टेस्ट में फेल; केंद्र सरकार की रिपोर्ट

संक्षेप: केंद्र सरकार ने मिलावटी खाने-पीने की चीजों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, नकली पनीर के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है।

बदलते जमाने के साथ खाने-पीने की चीजों में मिलावट बढ़ती जा रही है। खाने की चीजों में मिलावट के सबसे ज्यादा मामले डेयरी उत्पाद में देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पनीर में मिलावट के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। पिछले एक साल में पनीर सैंपल जांच में 20 प्रतिशत पनीर के सैंपल फेल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के ये आंकड़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से थोड़ा ही कम हैं। केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के पालन पर बड़े सवाल खड़ा करती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या मिलाया गया था पनीर में मध्य प्रदेश पनीर में मिलावट के मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद चौथे नंबर पर है। हालांकि, आंकड़ों में अंतर ज्यादा नहीं है। एमपी इन चारों राज्यों से कुछ ही पीछे है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, पनीर में मिलावट को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा प्रस्तुत किया गया था। इन सभी में पनीर में मिलावट के लिए ज्यादातर स्टार्च और सुक्रोज का इस्तेमाल किया गया था।

केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024-25 में जांच के दौरान 230 से ज्यादा पनीर के सैंपल टेस्ट में फेल हो गए। इस दौरान एमपी में करीब 1077 पनीर के सैंपल की जांच की गई थी, जिनमें से 234 सैंपल खराब पाए गए या उनमें किसी तरह के केमिकल की मिलावट पाई गई।