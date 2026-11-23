MP में भीषण हादसा, बेकाबू बोलेरो कार खड़े ट्रक में जा घुसी, सेना के जवान समेत 3 की मौत
एमपी के अनूपपुर में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में सेना के जवान समेत तीन लोगों की मौत हो गई। बोलेरो कार खड़े ट्रक से टकरा गई थी। जवान अपने दोस्त की शादी के लिए घर लौट रहा था।
मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में सोमवार तड़के भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार से जा रही एक बोलेरो कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गयी। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में भारतीय सेना के एक जवान और उनके सगे भाई समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम ने बताया कि हादसा जिला मुख्यालय से करीब सात किलोमीटर दूर छूलहा गांव के पास कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब चार बजे हुआ। बोलेरो तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें आईं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया।
सेना के जवान समेत तीन की मौत
पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान दीनबंधु विश्वकर्मा (36), उनके छोटे भाई और सेना के जवान विनीत विश्वकर्मा (26) तथा बोलेरो के मालिक मोहम्मद करीम (32) के रूप में हुई है। वहीं, हादसे में घायल राजू तिवारी (30) की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें अनूपपुर जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। हादसे की सूचना सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे मृतकों के परिजनों को दी गई। घटना के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
दोस्त की शादी में शामिल होने जा रहा था विनीत
सेना के जवान विनीत विश्वकर्मा के पिता जयकरण विश्वकर्मा ने बताया कि उनका सबसे छोटा बेटा सेना में कार्यरत था। वह दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। दोस्त की शादी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होनी थी। विनीत सोमवार तड़के करीब तीन बजे ट्रेन से अनूपपुर पहुंचा था। इसके बाद वह बोलेरो से अपने घर के लिए रवाना हुआ। वाहन में उसके बड़े भाई दीनबंधु और दोस्त राजू तिवारी भी सवार थे। परिवार को उम्मीद थी कि विनीत घर पहुंचकर कुछ समय अपनों के साथ बिताएगा, लेकिन रास्ते में ही हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया।
पंचायत में सेल्समैन थे दीनबंधु
जानकारी के मुताबिक, विनीत के बड़े भाई दीनबंधु विश्वकर्मा पंचायत में सेल्समैन के पद पर कार्यरत थे। वहीं, बोलेरो का मालिक मोहम्मद करीम धनगवां का निवासी था। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बोलेरो सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से टकराई थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चालक ने वाहन से नियंत्रण किन परिस्थितियों में खोया। पुलिस घटनास्थल की जांच करने के साथ हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन