MP में 5 साल की बच्ची से रेप कर हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा, प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था चाकू

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बेहद दर्दनाक और जघन्य मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अतुल निहाले की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। यह मामला भोपाल का है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या की गई थी। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सबूतों की हर बूंद से आरोपी की क्रूरता साफ झलकती है। पुलिस को बच्ची का शव सितंबर 2024 में दोषी के परिवार के एक फ्लैट के बाथरूम में रखे टैंक से मिला था।

निचली अदालत ने मार्च 2025 में इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अतुल निहाले को पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत तीन अलग-अलग धाराओं में 'ट्रिपल डेथ सेंटेंस' (तीन बार फांसी की सजा) सुनाई थी। दोषी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की बेंच ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह से दोषी ने बच्ची को शारीरिक चोटें पहुंचाईं और चाकू का इस्तेमाल किया, वह उसकी बीमार मानसिकता को दर्शाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मासूम बच्ची ने मौत से पहले कितनी असहनीय पीड़ा झेली होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।

बार एंड बेंच के मुताबिक अदालत ने पाया कि आरोपी ने पांच साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है, जो विरोध करने में भी असमर्थ थी। बच्ची का मुंह बंद करने के बाद, आरोपी ने प्राइवेट पार्ट में चाकू का इस्तेमाल किया। । उसने बच्ची को दस चोटें पहुंचाईं। हाईकोर्ट ने पाया कि दोषी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज थे। जांच में डीएनए रिपोर्ट से भी उसके अपराध में शामिल होने की बात साफ हो गई।

2-3 दिन बाथरूम में ही रखी लाश कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, एक बच्ची के साथ संभोग में आसानी के लिए उसके प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए उसमें चाकू का इस्तेमाल करना बर्बरता है। कल्पना की जा सकती है कि बच्ची की क्या दुर्दशा रही होगी जब उसके साथ यौन संबंध बनाए गए और किस प्रकार वह असहाय अवस्था में असहनीय दर्द सहते हुए अपनी अंतिम सांसें ले रही होगी। कोर्ट ने यह भी पाया कि यौन उत्पीड़न करने और पीड़िता को घायल करने के बाद, दोषी ने शव को कहीं और ठिकाने लगाने के मौके के इंतजार में 2-3 दिनों तक बाथरूम में रखा।