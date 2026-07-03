Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

महिला जज ने 14 लोगों को सुनाई ऐसी सजा, मिल रहीं खुली धमकियां; क्या मामला?

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नर्मदापुरम
Follow us on Google News
share

महिला जज ने मॉब लिंचिंग के एक मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खुली धमकियां मिलने लगीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसपर स्वत: संज्ञान लिया और डीजीपी से जवाब मांगा है।

महिला जज ने 14 लोगों को सुनाई ऐसी सजा, मिल रहीं खुली धमकियां; क्या मामला?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला जज को एक मामले में दिए फैसले के लिए कथित तौर पर मिल रही धमकियों, सोशल मीडिया पर अपमानजनक कैंपेन और डराने-धमकाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जज को मिल रही कथित धमकियों को न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया है। एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, बेंच ने कहा है कि एक जज को इसलिए नहीं धमकाया जा सकता क्योंकि समाज का एक वर्ग फैसले पर सहमत नहीं।

हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

बेंच ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) और एडिशन चीफ सेक्रेटरी (होम) को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का ब्योरा हलफनामा के साथ दाखिल करने के लिए कहा है। बेंच ने कहा है कि इस तरह की कोशिशें (जज को डराना और धमकाना) न्यायपालिका पर दबाव डालने के बराबर है।

ये भी पढ़ें:भोजशाला पर हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, पर अब आगे क्या करेगा मुस्लिम पक्ष?

क्या है मामला?

दरअसल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान ने 12 जून को सिवनी मालवा 2022 मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) मामले में फैसला सुनाया था। जज ने इस मामले में गौरक्षक समूह के 14 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें जज को कथित तौर पर खुली धमकी दी गई। इसी घटनाक्रम को देखते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वत: संज्ञान लिया और कड़ा रुख अख्तियार किया।

जज की सुरक्षा बढ़ाई गई

मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से बताया गया कि जज तबस्सुम खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट को सूचित किया गया कि जज की सुरक्षा के लिए उनके आवास पर 6 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ ही एक निजी सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में धमकियां देने वालों के खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिया गया है इसकी भी रिपोर्ट मांगी है।

ये भी पढ़ें:ग्वालियर में गुंडागर्दी: सीबीआई एसआई की पत्नी-बेटियों को सड़क पर पीटा

क्या हुआ था उस रात?

एनडीटीवी के मुताबिक मामला 3 अगस्त 2022 की रात का है। 30 मवेशियों से भरा एक ट्रक मध्य प्रदेश से महाराष्ट के अमरावती की ओर रवाना हुआ था। इस दौरान सिवनी मालवा के बाराखड़ गांव के पास खुद को गौरक्षक बताने वाले 50 से 60 ग्रामीणों की भीड़ ने ट्रक को रुकवा लिया और उसमें सवार तीन लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान ट्रक में सवार नजीर अहमद की मौत हो गई थी।

ये भी पढ़ें:जमानत पर बाहर आकर सोशल मीडिया पर डालता था शायरी, HC से रेप के आरोपी को मिली राहत

एससीबीए ने भी की कड़ी निंदा

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी जज तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों के मामले में कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है कि कथित धमकियों, सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियान और डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News Crime News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।