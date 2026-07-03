महिला जज ने 14 लोगों को सुनाई ऐसी सजा, मिल रहीं खुली धमकियां; क्या मामला?
महिला जज ने मॉब लिंचिंग के एक मामले में 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खुली धमकियां मिलने लगीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसपर स्वत: संज्ञान लिया और डीजीपी से जवाब मांगा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महिला जज को एक मामले में दिए फैसले के लिए कथित तौर पर मिल रही धमकियों, सोशल मीडिया पर अपमानजनक कैंपेन और डराने-धमकाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है।
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जज को मिल रही कथित धमकियों को न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला करार दिया है। एनडीटीवी में छपी एक खबर के मुताबिक, बेंच ने कहा है कि एक जज को इसलिए नहीं धमकाया जा सकता क्योंकि समाज का एक वर्ग फैसले पर सहमत नहीं।
हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब
बेंच ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) और एडिशन चीफ सेक्रेटरी (होम) को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का ब्योरा हलफनामा के साथ दाखिल करने के लिए कहा है। बेंच ने कहा है कि इस तरह की कोशिशें (जज को डराना और धमकाना) न्यायपालिका पर दबाव डालने के बराबर है।
क्या है मामला?
दरअसल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान ने 12 जून को सिवनी मालवा 2022 मॉब लिंचिंग (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या) मामले में फैसला सुनाया था। जज ने इस मामले में गौरक्षक समूह के 14 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें जज को कथित तौर पर खुली धमकी दी गई। इसी घटनाक्रम को देखते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वत: संज्ञान लिया और कड़ा रुख अख्तियार किया।
जज की सुरक्षा बढ़ाई गई
मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से बताया गया कि जज तबस्सुम खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कोर्ट को सूचित किया गया कि जज की सुरक्षा के लिए उनके आवास पर 6 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और इसके साथ ही एक निजी सुरक्षा कर्मी भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में धमकियां देने वालों के खिलाफ क्या-क्या एक्शन लिया गया है इसकी भी रिपोर्ट मांगी है।
क्या हुआ था उस रात?
एनडीटीवी के मुताबिक मामला 3 अगस्त 2022 की रात का है। 30 मवेशियों से भरा एक ट्रक मध्य प्रदेश से महाराष्ट के अमरावती की ओर रवाना हुआ था। इस दौरान सिवनी मालवा के बाराखड़ गांव के पास खुद को गौरक्षक बताने वाले 50 से 60 ग्रामीणों की भीड़ ने ट्रक को रुकवा लिया और उसमें सवार तीन लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान ट्रक में सवार नजीर अहमद की मौत हो गई थी।
एससीबीए ने भी की कड़ी निंदा
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने भी जज तबस्सुम खान को मिल रही धमकियों के मामले में कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा है कि कथित धमकियों, सोशल मीडिया पर अपमानजनक अभियान और डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
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