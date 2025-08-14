Madhya Pradesh high court said husband readiness to keep wife not sufficient to Deny her maintenance गुजारा भत्ता से बचने के लिए पत्नी को साथ रखने की इच्छा जताई, HC ने नामंजूर किया; क्या दलीलें, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Madhya Pradesh high court said husband readiness to keep wife not sufficient to Deny her maintenance

गुजारा भत्ता से बचने के लिए पत्नी को साथ रखने की इच्छा जताई, HC ने नामंजूर किया; क्या दलीलें

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ते देने के फैसले को इस आधार पर चुनौती नहीं दिया जा सकता कि पति उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमेबाजी के दौरान यह वैध प्रस्ताव नहीं है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरThu, 14 Aug 2025 05:10 PM
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर किया था। इसमें पति ने दावा किया था कि वह अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है, इसलिए वह गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। फैमिली कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी को प्रति माह 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था।

जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने की पेशकश नहीं की। इसलिए यह न्यायालय की राय पर है कि याचिकाकर्ता द्वारा फैमिली कोर्ट के फैसले के बाद अपनाया गया रुख याचिकाकर्ता द्वारा किया गया प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता है।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 125(3) के दूसरे प्रावधान के दायरे की भी जांच की, जो मजिस्ट्रेट को गुजारा भत्ता देने की अनुमति देता है। कोर्ट ने पाया कि पति ने फैमिली कोर्ट के सामने कोई औपचारिक या ठोस प्रस्ताव नहीं रखा था। न तो किसी आवेदन के माध्यम से, न अपनी गवाही में और न ही जिरह के दौरान पत्नी के सामने प्रस्ताव रखकर।

कोर्ट ने माना कि लिखित उत्तर में दिए गए एक अनौपचारिक बयान को पत्नी के भरण-पोषण के लिए कानूनी रूप से मान्य प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक जरूरत केवल दलील से कहीं अधिक की मांग करती है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा तय किया गया गुजारा भत्ता ज्यादा नहीं था। कोर्ट ने पति की चुनौती को निराधार मानते हुए उसकी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

Madhya Pradesh News High Court
