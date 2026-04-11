1.25 लाख रुपए कमाने वाली पत्नी की याचिका खारिज, HC ने कहा- पति से जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक पत्नी को राहत देने से इनकार कर दिया। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी अंतरिम भरण-पोषण की अर्जी को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि पत्नी की यह मांग पति से जबरदस्ती पैसे ऐंठने की एक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक पत्नी को राहत देने से इनकार कर दिया। इस पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत उसकी अंतरिम भरण-पोषण की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
उसकी आय पति की आय के बराबर
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि पत्नी की यह मांग पति से जबरदस्ती पैसे ऐंठने की एक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने यह आदेश देते हुए इस बात का भी जिक्र किया कि पत्नी पर किसी बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं थी और वह खुद भी हर महीने लगभग 1.25 लाख रुपए कमाती थी। उसकी आय उसके पति की आय के लगभग बराबर ही थी।
8 महीने बाद अलग रहने लगे
बेंच ने कहा कि इस मामले में दोनों की आय लगभग बराबर है। भरण-पोषण के लिए कोई बच्चा नहीं है और पति-पत्नी के बीच आय को लेकर कोई ऐसी आर्थिक असमानता भी नहीं है। दोनों ने नवंबर 2022 में शादी की थी और जून 2023 से वे अलग रहने लगे।
इसके बाद पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दायर की। इसी बीच, पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक अर्जी दायर कर मुकदमे के दौरान भरण-पोषण की मांग की। उसने खुद यह स्वीकार किया कि उसकी सालाना आय 20 लाख रुपए है।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ दिया था फैसला
उसने दावा किया कि उसके पति की सालाना आय 30 लाख रुपए है, हालांकि प्रतिवादी पति ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर भी, उसे कोई राहत न देते हुए फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में यह बात नोट की कि पत्नी पर कोई और जिम्मेदारी नहीं है और वह खुद भी कमा रही है। इसलिए वह किसी भी 'पेंडेंटे लाइट' (मुकदमा चलने के दौरान मिलने वाले) भत्ते की हकदार नहीं थी।
फैमिली कोर्ट के आदेश में अधिकार क्षेत्र या तर्क के आधार पर कोई गलती न पाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह पत्नी की तरफ से पति से ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठने की एक कोशिश थी। इस प्रकार कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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