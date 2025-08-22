madhya pradesh heavy rain shyopur and sawai madhopur national highway 552 disconnect भारी बारिश से पुल बहा, MP और राजस्थान का संपर्क टूटा; नाला पार करते समय दो दूधिया बहे, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
भारी बारिश से पुल बहा, MP और राजस्थान का संपर्क टूटा; नाला पार करते समय दो दूधिया बहे

पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में श्योपुर-सवाईमाधोपुर एनएच पर बोदल के पास निर्माणाधीन पुल बह जाने से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सड़क संपर्क कट गया है। लगातार बारिश से क्षेत्र के नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुरFri, 22 Aug 2025 08:21 PM
पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में श्योपुर-सवाईमाधोपुर एनएच पर बोदल के पास निर्माणाधीन पुल बह जाने से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सड़क संपर्क कट गया है। लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है।

उधर, क्षेत्र के एक गांव में दूध लेने जा रहे दो दूधिये एक नाले के पास पानी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से एक को साथियों ने बचा लिया, लेकिन दूसरा लापता है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है।

मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। सुबह से शुरू हुई बारिश ने रात में विकराल रूप ले लिया। इससे नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। तेज बारिश के कारण श्योपुर-सवाईमाधोपुर नेशनल हाईवे- 552 पर बोदल के पास निर्माणाधीन पुल बह गया। इससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

शहर में सीप नदी का जलस्तर बढ़ने से किला रोड, हरिजन बस्ती और गुप्तेश्वर मंदिर क्षेत्र समेत कई निचली बस्तियां जलमग्न हो गईं। निर्माणाधीन बोदल पुल बह जाने से श्योपुर-सवाई माधोपुर सड़क मार्ग बंद हो गया है, जिससे राज्य का राजस्थान से संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है।

उधर, जिले के जाखदा गांव से 10-15 दूधिया बाइक पर दूध लेने बरीदेह खिरकाई गांव जा रहे थे। रास्ते में जब वे नाले के पास पहुंचे तो पानी बहुत तेज बह रहा था। इसके बावजूद दो युवक मोर सिंह और विपिन रावत बाइक से नाले में उतर गए। इस दौरान दोनों तेज बहाव में बहने लगे। अन्य लोगों ने हिम्मत दिखाकर मोर सिंह को बचा लिया, लेकिन विपिन पानी में बह गया। वह अब तक लापता है। जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के साथ विपिन की तलाश में जुटी हुई है। मोर सिंह को घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिपोर्टः अमित कुमार

